شركة كندية تزيد استثماراتها بالسودان الى375 مليون دولار

أعلنت شركة اوركا قولد الكندية زيادة استثماراتها بالسودان إلى 375 مليون دولار في مجال التعدين، وذلك خلال لقاء إدارة الشركه مع وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور الهادي محمد إبراهيم خلال لقائه بمكتبه.

واكد وزير الاستثمار خلال لقاء قولد شركة اوركا قولد الكندية، ان:”الحكومة الانتقالية تركز على تهيئة بيئة الاستثمار بالسودان لجذب الاستثمارات الاجنبية في كافة المجالات ، مبينا ان قانون الاستثمار الجديد يتضمن مميزات ومحفزات تفضيلية متعددة للمستثمرين “.

ومن جانبة، اثني ريتش كلارك، رئيس مجلس ادارة الشركة الكندية بالوضع الاستثماري المحفز في السودان معلنا زيادة استثمارات الشركة بالسودان إلى (375) مليون دولار في مجال صناعة التعدين، وفقا لموقع أخبار السودان.

اتفق كل من رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على إطلاق تعاون استثماري تنموي بين البلدين “السعودية والسودان”.

هذا ومن المنتظر أن يجتمع وزراء المالية، الثروة الحيوانية، ومحافظي البنك المركزي من البلدين، بهدف تسريع خطوات هذا الاتفاق الاقتصادي، بحسب “الصيحة”.

وبالأمس التقى حمدوك بولي العهد السعودي في الرياض، وعبر رئيس الوزراء السوداني عن تقديره وشكره للسعودية لدورها المهم في دعم سلام السودان.

فضلاً عن استضافة المملكة لمؤتمر أصدقاء السودان الذي كان مخصصاً لدعم عملية السلام.

ومن قام حمدوك بتوجيه الدعوة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لزيارة السودان.

وفي المقابل أعرب ولي العهد السعودي عن اهتمامه الكبير بتعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

كما عبر عن تفاؤله الكبير بحكومة الثورة الثانية التي تأتي عقب اتفاق سلام السودان، موضحاً أنها أتت انعكاساً للتنوع الكبير الذي عرف عن السودان.

فيما أكد اللقاء حرص السعودية على أمن واستقرار السودان بما يحقق آمال وطموحات شعبه.

وبالأمس توجه عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية، برفقة عدد من الوزراء.

وكان مجلس الوزراء السوداني، قد أصدر بياناً أوضح من خلاله أن الزيارة تأتي لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم استقرار البلدين.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر موثوقة، بأن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، سيزور العاصمة المصرية القاهرة، نهاية الأسبوع الجاري.

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