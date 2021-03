سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 10 مارس 2021

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، استقراراً نسبياً في السوق السوداء والبنوك السودانية في تعاملات اليوم الأربعاء.

هذا وقد استقر سعر صرف الدولار في الموازي عند 378 جنيهاً، وهو نفس سعر التداول بالأمس، مقارنة بـ 378.6138 في البنك المركزي.

أما الريال السعودي فقد تم تداوله في السوق الموازي بـ 101 جنيه سوداني، مقارنة بـ 100.9933 في البنوك.

فيما يتم تداول الدرهم الإماراتي بـ 104 في الموازي، مقابل 103.0859 في البنوك الرسمية.

هذا وقد أكد أحد تجار العملة لـ”أخبار سوق عكاظ” أن السوق الموازي يعاني من حالة ركود “حادة” على حد وصفه.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عن إصدار النيابة العامة أمرًا بالقبض على محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين، بموجب بلاغ متعلق بعرقلته قرار وأداء ومهام لجنة إزالة التمكين.

وقالت ذات المصادر إن اللجنة دونت بلاغًا ضد محافظ المركزي، لرفضه تنفيذ قرار اللجنة القاضي بإنهاء خدمة عاملين بالمركزي، تم إعلانه في المؤتمر الصحفي الأخير للجنة، وفقًا لموقع (الترا سودان)

وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قد أصدرت عددًا من القرارات في مؤتمر صحافي لها منها إنهاء خدمة أكثر من (200) موظفًا ببنك السودان المركزي، إلا أن محافظ المركزي تحدى قرار اللجنة رافضًا إنهاء خدمتهم.

وبحسب متابعات الموقع، فإن محافظ بنك السودان المركزي غادر البلاد مع وفد يقوده رئيس الوزراء عبد الله حمدوك متجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

في الأثناء، طالب تجمع المصرفيين السودانيين إقالة محمد الفاتح زين العابدين، بسبب مخالفته قانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

هذا وقد أكد تجمع المصرفيين السودانيين أن ما فعله المحافظ يستوجب المحاسبة والمساءلة ومن ثم الإقالة، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.

وأكد التجمع دعمه للجنة إزالة التكمين ولجنة بنك السودان، موضحاً أن قرارات اللجنة واجبة النفاذ.

كما هدد التجمع بالتصعيد المفتوح حتى إقالة المحافظ ومحاسبته، بدءً بالوقفات الاحتجاجية أمام البنك المركزي.

على أن تتوالى الخطوات التصعيدية بالإضراب الجزئي والكلي، وصولاً للعصيان الشامل حتى إقالة المحافظ ومحاسبته.

The post سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ