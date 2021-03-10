فيديو نادر للملك فهد مع إبنه يتصدر التريند السعودي

تصدر فيديو نادر للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، يظهر فيه وهو يسبح مع ابنه الأمير عبد العزيز، مواقع التواصل الاجتماعي السعودية والخليفة.

ويرجع الفيديو النادر للملك فهد لعام 1414 هجري (بين سنتي 1993 و1994 ميلادي)، الذي نال إعجاب المواطنين والمقيمين في السعودية ، لتنهال عليه الادعية بالرحمة والمغفرة، مشيدين بدوره العظيم خلال فترة حكمه في البلاد، وفقا لموقع روسيا اليوم

مقطع لأول مره ينشر

تجتمع فيه البساطه

والهيبه

مولاي#خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_فهد_بن_عبدالعزيز

رحمه الله

يؤدي رياضة السباحه

برفقة أبنه

الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد

حفظه الله عام ١٤١٤هـ. pic.twitter.com/uIV54wKq7L — خالد بن الشيخ (@K_binalshikh) March 9, 2021

ومن الشأن السعودي ايضا، الغت المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي ، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، وعودة الحياة الى طبيعتها، عقب إغلاق استمر فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها قالت فيه:”إنه تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية القاضية بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم، ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها”.

و القرار استثني:”استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر”.

كما تقرر بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصا، مع زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، في مختلف المرافق للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق ذاتة، أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس الماضي، عن تحديدها ثلاثة شروط لتطعيم الفئات التى تعاني من نقص الصفائح الدموية، بلقاح فيروس كورونا.

وحددت وزارة الصحة السعودية، بضرورة” المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة نصف ساعة، والتأكد من عدم وجود نزيف، واستشارة الطبيب قبل أخذ التطعيم”.

كما وأشترطت الوزارة، أنه “بشكل عام، من يشتبه بإصابته بنقص شديد في الصفائح الدموية أقل من 10 آلاف، يمكنه أخذ اللقاح، والحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة 30 دقيقة”.

وأوضحت الوزارة، كما وعليه “التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية منه بأخذ اللقاح من عدمه”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

The post فيديو نادر للملك فهد مع إبنه يتصدر التريند السعودي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ