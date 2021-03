أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأربعاء على اعتقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري .

حيث قالت عائلة الشيخ صبري أن “قوة من المخابرات والشرطة اقتحموا منزل العائلة بعد محاصرته، ثم اعتقلوا الشيخ وحولوه للتحقيق، دون توضيح سبب الاعتقال أو المركز الذي سيتم تحويله إليه”.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال سبق واعتقلت الشيخ صبري عدة مرات في الماضي، ومنعته لعدة أشهر من الدخول إلى المسجد الأقصى، وفقاً لقناة المملكة .

كما أعتقل الاحتلال أيضاً في وقت سابق النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني “جهاد أبو زنيد” بعد مداهمة مقر المركز النسوي في مخيم شعفاط واقتادوها لغرف التحقيق.

ومن جهة أخرى أكدت بعض المصادر المحليّة في محافظة القنيطرة أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالإفراج عن أسيرين سوريين ، امتثالاً للاتفاقية الأخيرة .

حيث ذكرت المصادر أنه ” تم تحرير الأسيرين محمد حسين وطارق العبيدان ” ، و هو الأمر الذي يأتي استكمالاً لعملية التبادل التي بدأت أمس بوساطة روسية ” ، حسب RT .

و أوضحت وكالة سانا السورية أن الأسيرين عادا يوم أمس إلى مسقط رأسهما في مدينة القنيطرة ، مشدّدةُ على ” جهود الدولة السورية لتحرير مواطنيها من سجون قوات الاحتلال الإسرائيلي ” .

هذا و بدأ تنفيذ الاتفاقية يوم أمس ، عبر الإفراج عن الأسيرة السورية نهاد المقت ، مقابل إطلاق سراح فتاة إسرائيليّة اعتقلتها القوات السوريًة بعد دخولها الحدود السوريًة .

و يذكر أنّ روسيا لعبت دور الوساطة في هذه الاتفاقية بين الاحتلال و الحكومة السورية ، موضّحةً دورها الفعال في القضية السوريّة على الصّعيد العسكريّ و السياسيّ .

في حين علَّق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأربعاء الفائت ، على ما تم تداوله بخصوص صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وسوريا وبوساطة روسية.

وجاء تعليق نتنياهو عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، إذ تطرق لتقارير تحدثت عن اتصالات جارية حالياً بوساطة روسية مع سوريا من أجل إطلاق سراح امرأة إسرائيلية أفادت التقارير إنها اعتقلت في البلاد، بحسب سبوتنيك.

كما أضاف نتنياهو: “نعمل على إنقاذ الأرواح. أستغل علاقاتي الشخصية مع الرئيس بوتين لحل المشكلة، ونحن الآن في خضم اتصالات حساسة”.

The post قوات الاحتلال تقدم على اعتقال خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ