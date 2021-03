الأمم المتحدة تعلن عن تدخلها لحل أزمة سد النهضة

قالت الأمم المتحدة أنها قررت التواصل مع الأطراف المعنية بملف سد النهضة الإثيوبي بحثا عن حل للأزمة.

ويأتي إعلان الأمم المتحدة هذا بعد رفض إثيوبيا مقترح الوساطة الرباعية لتحريك المفاوضات المتعثرة منذ أشهر، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

هذا وقد قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنهم مستمرون في دعم جهود الاتحاد الإفريقي، لاعتقادهم بأن جهود الوساطة مهمة للغاية.

مضيفاً أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحدث مع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، موضحاً لأتهم ستحدثون مع جميع الأطراف سعياً منهم لتحريك الأمر في الاتجاه الصحيح.

يذكر أن إثيوبيا رفضت مقترح الوساطة الرباعية الذي جاء من قبل السودان ومصر، حيث أكدت الخارجية الإثيوبية تمسكها بالوساطة الإفريقية.

هذا وقد قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، “أبلغنا الوفد الكونغولي بشأن موقفنا الرافض للوساطة الرباعية وتمسكنا بالوساطة الأفريقية”، بحسب “سبوتنيك عربي”.

وأضاف مفتي “لا يمكن أن يتم إقحام أطراف أخرى في مفاوضات سد النهضة في ظل قيام وساطة أفريقية يجب أن تحترم وإعطاؤها فرصة للنجاح”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن الوفد الكونغولي لم يطرح أي مبادرة حول عملية التفاوض المرتقبة، فضلاً عن نقله وجهة النظر المصرية والسودانية.

وكان السودان قد تقدم بمقترح، وجد الدعم من مصر، يتعلق بتطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.

وجاء المقترح بتشكيل لجنة رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو لصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

على أن تشمل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، هذا وقد دعا كل من مصر والسودان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح وقبوله، والعمل على استئناف التفاوض في أقرب وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن مصر والسودان حذرا إثيوبيا من القيام بأي خطوة أحادية دون اتفاق قانوني ملزم، فضلاً عن إعرابهما عن أن هناك خارات أخرى، حال واصلت إثيوبيا تجاهلها للأمر.

وفي سياق متصل، عبر وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن ترحيبه بتأييد مصر لمقترح الوساطة الرباعية في أزمة سد النهضة.

هذا وقد أكد وزير الري السوداني أن التفاوض حول سد النهضة لا يزال ممكناً،بحسب “العربية”.

بالإضافة لقوله أن سد النهضة يجب أن يكون بادرة للتعاون الإقليمي وليس لفرض الهيمنة.

مضيفاً “نطالب بأن تستغرق عملية التخزين في سد النهضة شهرين على الأقل”.

وذكر الوزير السوداني أن الخرطوم لديها فرق تعمل على مدار 24 ساعة لوضع سيناريوهات متعددة حتى تتمكن من تخفيف آثار الملء الأحادي.

موضحاً أن السودان عقد اجتماعاً مع الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث أنها وصفت مبادرتنا بإشراك أطراف ذات ثقل بـ”المعقولة”.

مشدداً على ضرورة أن تتحول أقوال إثيوبيا إلى أفعال، خاصة بعد إعلانها أنها ستمضي في الملء الأحادي دون توقيع اتفاق.

واصفاً التصريحات الإثيوبية بأنها تحمل قدراً من “عدم التناسق”، على حد قوله.

