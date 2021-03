هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وهدية استثنائية من أختها

إحتفلت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء 10 مارس/آذار، حيث تلقّت مفاجأة إستثنائية، من شقيقتها ​علياء يموت​.

ونشرت هيفاء، مقطع فيديو، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، الهدية التي قدمتها شقيقتها، وهي عبارة عن لوحة رسمت عليها صورتها ودون إسمها عليها، على الرمال في أحد الشواطئ بمدينة دبي.

وعلّقت هيفاء علي الفيديو قائلة: “ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي.. هدية من اطيب واحن اخت بالعالم بحبك كتير اختي”.

كما شاركت هيفاء متابعيها، مقاطع فيديو من الإحتفال البسيط الذي أعدته، بإحضار قطعة من الحلوى زَيّنت بشمعة، وتم تزيين المكان بالبالونات الملونة، وكمية كبيرة من الورود الحمراء، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

احتلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أكثر المواضيع بحثا على موقع غوغل في مصر “تريند غوغل”، بعد نشرها شكرا خاصا للقضاء المصري عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب صدور حكم قضائي لصالحها ضد مدير أعمالها السابق، بالسجن 5 سنوات بتهمة النصب.

كما أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد في محافظة الجيزة، حكمها بحبس مديرأعمال هيفاء وهبي السابق، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة النصب والاستيلاء، وإلزامه بالتعويض المدني وبمصاريف أتعاب المحاماة، والتحفظ على أمواله وجميع ممتلكاته.

ووأقرت وهبي في منشور على صفحتها في تطبيق إنستغرام: “أعرب عن شكري وامتناني وتقديري للقضاء المصري الشامخ، وهذه قضية من ضمن مجموعة قضايا أخرى ننتظر أحكامها”.

وقال محامي الفنانة اللبنانية،ياسر قنطوش إن المحكمة قضت حكمها المنصرم “بعدما تبين لها بالأدلة القاطعة دقة موقف الفنانة، التي أثبتت من خلال دعواها كذب كل ما ادعاه مدير أعمالها السابق”.

مضيفا أن “القانون سيأخذ مجراه”، وأن الحكم يمثل “ردعا لكل من تسول له نفسه الافتراء على الآخرين”.

وتم ذلك بعد تطورات قضية وهبي، التي اتهمت بها مدير أعمالها السابق، بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها.

كما ان المدان، كان قد تقدم لمحكمة الأسرة بطلب إثبات زواجه من وهبي، لكن طلبه قوبل بالرفض لعدم تقديمة أصل العقود.

وخطف اسم مدير الأعمال السابق الأنظار خلال الشهور الماضية، بعدما اتهمته وهبي بـ”السرقة” في محضر رسمي يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر.

