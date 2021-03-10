دورتموند ينجح في إزاحة إشبيلية من بطولة دوري أبطال أوروبا

استطاع نادي بروسيا دورتموند التأهل لدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع نادي إشبيلية الإسباني بهدفين لكل منهما .

شهدت المباراة تألق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل هدف عند الدقيقة 35 ، قبل أن يضيف هدف أخر من ركلة جزاء مثيرة عند الدقيقة 54 ، وفقاً لموقع سكاي نيوز .

وقلص النادي الأندلسي الفارق عبر مهاجمه المغربي يوسف النصيري عبر ركلة جزاء ، ليعود النصيري ليسجل ثاني أهدافه في المباراة ويدرك التعادل لفريقه عند الدقيقة 90 .

وكان قد تمكن نادي بوروسيا دورتموند الألماني من الفوز على مضيفه تادي إشبيلية الإسباني بثلاثة أهداف لهدفين في ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة .

حيث جاء الهدف الأول للنادي الإسباني عند الدقيقة السابعة عن طريق خيسوس فيرنانديز ، ليعادل دورتموند النتيجة عند الدقيقة 24 بهدف محمود داوود ،ليتألق بعدها هالاند ويحقق هدفين للنادي الألماني عند الدقيقتين 27 ،و43 .

وخلال الشوط الثاني استطاع الفريق الأندلسي من تقليص الفارق من هدف حمل توقيع الهولندي لوك دي يونج في الدقيقة 84 من عمر اللقاء ، وفقا ً لما ذكر موقع روسيا اليوم .

وفي المسابقة الأوروبية نفسها حقق نادي بورتو البرتغالي مفاجأة وانتصر على نادي يوفنتوس الإيطالي بهدفين لهدف في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا .

افتتح التسجيل للنادي البرتغالي ،مهدي طارمي ، في الدقائق الأولى من عمر المباراة ، ليعزز المالي ،موسى ماريجا االتقدم لبورتو بتحقيقه الهدف الثاني بعد مرور أقل من دقيقة على انطلاق الشوط الثاني .

وحمل هدف السيدة العجوز الوحيد توقيع اللاعب ، فيديريكو كييزا قبل انتهاء اللقاء بثمان دقائق ، بعد تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ، وفقاً لما ذكر موقع بطولات .

وفي سياق أخر يتطلع نادي هيرتا برلين الألماني لضم إحدى نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي المخضرمين خلال سوق الانتقالات الشتوية التي ستغلق مساء اليوم الأحد.

تداولت الأنباء بأن الألماني سامي خضيرة نجم خط وسط يوفنتوس قد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح تمهيدًا للانتقال إلى هيرتا برلين قبل إغلاق باب الميركاتو الشتوي .

ونقل موقع (اليوم السابع) عن شبكة “سكاي إيطاليا” قولها نجم يوفنتوس قد اجتاز الكشوفات الطبية بنجاح ومن ثم سيوقع على عقد مدته موسمين ونصف رفقة هيرتا برلين الألماني.

وكان سامي خضيرة قد رفض إنهاء عقده في وقت مبكر من الجزء الأول للموسم الجاري، وتوصل لاتفاق بإنهاء عقده مع السيدة العجوز والمنتهي في يونيو المقبل .

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The post دورتموند ينجح في إزاحة إشبيلية من بطولة دوري أبطال أوروبا appeared first on Souk Ukkaz News.

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