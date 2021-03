منح الشيخة لطيفة آل مكتوم جائزة السيدة العربية الأولي

منحت هيئة المرأة العربية، الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في إمارة دبي، جائزة “السيدة العربية الأولى” للعام 2021.

وأصدرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، بيان قالت فيه إنها :”منحت الجائزة للشيخة لطيفة، تقديرا للدور الذي تضطلع به في النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع الثقافي والإبداعي في إمارة دبي، ولإسهاماتها في دعم مبادرات ثقافية مبتكرة من شأنها إثراء المشهد الثقافي الإماراتي والعربي”.

من جانبها، شكرت الشيخة لطيفة، هيئة المرأة العربية، عبر حسابها في موقع التواصل “تويتر”، كما وجهت شكرها لوالدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، مشيرة إلي أنه كان داعمها الأول في حياتها ومسيرتها المهنية.

وقالت الشيخة لطيفة في تغريدتها التي نشرتها:” شاكرة جداً لهيئة المرأة العربية لاختياري لجائزة “السيدة العربية الأولى” لهذا العام.. وفي هذه المناسبة أتوجّه بكل الشكر والتقدير لوالدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – داعمي الأول في حياتي ومسيرتي المهنية – على ثقته الغالية ورؤيته الثاقبة التي نستمد منها إلهامنا كل يوم”.

الجدير بالذكر، أن جائزة “السيدة العربية الأولى”، هي جائزة أطلقتها جامعة الدول العربية في عام 2004، تمنح كل 4 سنوات لإحدى القيادات النسائية العربية رفيعة المستوى، وذلك تقديرا لإسهاماتهن الكبيرة في دعم العمل التنموي والإنساني والإبداعي لخدمة المجتمعات العربية والارتقاء بها، بحسب ماذكر في موقع سبوتنك.

وفي السياق، إستطاعت الإمارات ان تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر ميدالية في العالم تحمل اسم “الفرسان”. ويتجاوز وزن الميدالية 68.5 كيلوغرام، وتأتي بمساحة 2.56 متر مربع، ويبلغ طولها 160 سنتيمترا، وعرضها 160 سنتيمترا، وبعمق 7.4 سنتيمترا.

وصدر الإنجاز من خلال مبادرة شخصية للمواطنة الإيجابية من الدكتور عبيد الكتبي صاحب المبادرة، الذي استخدم في صناعتها مواد متنوعة حسب قوانين ومتطلبات مجموعة غينيس، منها معدن” الستانلس ستيل” المطلي بالذهب النقي، وزينت بنقش شعار الفرسان، مع شريط خارجي بطول 4 أمتار.

كما أوضح الكتبي أنه قام بتأسيس فريق الفرسان منذ عام 2008. والذي ضم في البداية 13 فردا. وظل يتطور حتى وصل عدده إلى 48 رياضيا يشاركون في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والدولية.

