لجين الهذلول تنشر تغريدة غامضة وشقيقتها توضح الأمر

نشرت الناشطة السعودية لجين الهذلول، يوم أمس الثلاثاء، تغريدة غامضة عبر حسابها على موقع “تويتر”، لتوضح شقيقتها الأمر في تغريدة أخرى منفصلة.

حيث جاء في تغريدة الهذلول مشهد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من مسلسل الرسوم المتحركة الساخر “Our Cartoon President”، “ويقول ترامب الكرتوني خلال المشهد “غدا يوم حافل”، كما كتبت لجين على المشهد الكرتوني كلمة (غدا) بثلاث لغات هي العربية والإسبانية والإنجليزية.

بينما أوضحت شقيقة لجين، لينا الهذلول، المقصود من التغريدة حيث قالت:” أن الأربعاء سيكون جلسة المحكمة لنظر الاستئناف الذي تقدمت به لجين بعد إطلاق سراحها”.

في وقت سابق، كانت قد نشرت لينا الهذلول تغريدة قالت فيها :”إن الأربعاء جلسة استئناف لجين”، وأضافت لينا “من بين التهم ضدها التواصل مع الدول المعادية” التي تشمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وهولندا”.

يذكر، أن لجين الهذلول، قدمت إلى محكمة الاستئناف طلبا يوم الثلاثاء الماضي، “للاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليها” و”طلب رفع حظر السفر عنها وعن أسرتها”، وذلك بعد إطلاق سراحها في 10 فبراير الماضي، بحسب ماذكر في موقع سبوتنك.

قالت شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، أن شركة غوغل أرسلت إشعارا لشقيقتها يحذرها من محاولة لسرقة كلمة المرور الخاصة ببريدها الالكتروني.

وفي تغريدة نشرتها لينا الهذلول على تويتر مرفقة بصورة يظهر فيها التحذير من شركة غوغل، قالت: “حذرت Gmail لجين بأن محاولة لسرقة كلمة مرور ايميلها تمت من قبل أطراف مدعومين من حكومة !!

وقبل أيام، حضرت الناشطة السعودية لجين الهذلول جلسة محكمة الاستئناف، وذلك للاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليها ولطلب رفع حظر السفر عنها.

من جانبها غردت شقيقة لجين الهذلول على صفحتها على تويتر لتكشف تفاصيل ما دار في جلسة الاستئناف، حيث غردت قائلة: “ظهرت لجين اليوم في المحكمة في جلسة الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقها”.

وأضافت الهذلول في تغريدتها: “دعا الادعاء العام إلى زيادة مدة الحكم وسأل القاضي لجين عما إذا كانت نادمة على ما فعلته، فأجابت بأنها لم ترتكب أي جريمة”، حسب قولها.

وكانت شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أختها ستدخل قاعة محكمة الاستئناف المتخصصة يوم 2 مارس/آذار المقبل.

