سفير إثيوبيا لدى السودان يعلن استعداد بلاده للتفاوض في ملف سد النهضة

أعلن سفير إثيوبيا لدى السودان، بيتال أميرو.الأربعاء، عن استعداد بلاده للتفاوض والتوصل لحل سلمي بشأن سد النهضة والحدود مع السودان.

كما أوضح سفير إثيوبيا لدى السودان خلال مؤتمر صحفي. أن أديس أبابا لم تقدم أي دعم عسكري لمتمردين سودانيين على الحدود .

وفيما يخص أزمة إقليم تيجراي صرح السفير الإثيوبي إن مسلحي تيجراي سعوا للاستيلاء على السلطة مضيفا أن مسلحي تيجراي حاولوا إجراء انتخابات وتجاهلوا الحكومة المركزية.

وأوضح أن مسلحي تيجراي هاجموا الجيش الإثيوبي. مضيفا أن الحكومة الإثيوبية عملت على إنفاذ القانون في إقليم تيجراي وشدد على أنهم يعملون على انفضال الإقليم عن إثيوبيا.

وفي النهاية أعرب أميرو عن شكره السودان على استقبال اللاجئين من إقليم تيجراي في إثيوبيا.مؤكدا على عمل بلاده على اعادة اللجئين في أقر بوقت ممكن .

والجدير بالذكر أن الخارجية الإثيوبية، أعلنت أمس الثلاثاء، رفض الوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي. في مؤتمر صحفي.”أبلغنا الوفد الكونغولي بشأن موقفنا الرافض للوساطة الرباعية وتمسكنا بالوساطة الأفريقية“.

وأوضح أن الوفد الكونغولي بشأن الوساطة في سد النهضة لم يطرح أي مبادرة حول عملية التفاوض المرتقبة وما نقله هو وجهة النظر المصرية والسودانية.

تابع: “لا يمكن أن يتم إقحام أطراف أخرى في مفاوضات سد النهضة في ظل قيام وساطة أفريقية يجب ان تحترم وإعطاؤها فرصة للنجاح .

