جبريل إبراهيم : وعود سعودية باستثمارات ضخمة بالسودان

كشف جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، عن اتجاه المملكة العربية السعودية نحو الإنفتاح والإستثمار في السودان، واصفاً اللقاء مع القادة في المملكة بـ”المثمر جداً”.

هذا وقد صرح جبريل إبراهيم مؤكداً قدرة السودان على النجاح في كل المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، وفقاً لـ “الانتباهه أون لاين”.

ولفت وزير المالية السودانية إلى أن هناك وعوداً أطلقتها الحكومة السعودية باستثمارات كبيرة في السودان.

كما وصف الرحلة إلى المملكة بالموفقة جداً، واصفاً التفاهم بين المملكة والسودان بالمبشر للغاية.

وفي سياق متصل، اتفق كل من رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على إطلاق تعاون استثماري تنموي بين البلدين “السعودية والسودان”.

هذا ومن المنتظر أن يجتمع وزراء المالية، الثروة الحيوانية، ومحافظي البنك المركزي من البلدين، بهدف تسريع خطوات هذا الاتفاق الاقتصادي، بحسب “الصيحة”.

وبالأمس التقى حمدوك بولي العهد السعودي في الرياض، وعبر رئيس الوزراء السوداني عن تقديره وشكره للسعودية لدورها المهم في دعم سلام السودان.

فضلاً عن استضافة المملكة لمؤتمر أصدقاء السودان الذي كان مخصصاً لدعم عملية السلام.

ومن قام حمدوك بتوجيه الدعوة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لزيارة السودان.

وفي المقابل أعرب ولي العهد السعودي عن اهتمامه الكبير بتعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

كما عبر عن تفاؤله الكبير بحكومة الثورة الثانية التي تأتي عقب اتفاق سلام السودان، موضحاً أنها أتت انعكاساً للتنوع الكبير الذي عرف عن السودان.

فيما أكد اللقاء حرص السعودية على أمن واستقرار السودان بما يحقق آمال وطموحات شعبه.

وبالأمس توجه عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية، برفقة عدد من الوزراء.

وكان مجلس الوزراء السوداني، قد أصدر بياناً أوضح من خلاله أن الزيارة تأتي لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم استقرار البلدين.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر موثوقة، بأن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، سيزور العاصمة المصرية القاهرة، نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب المصادر فإن حمدوك سيكون على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدد من الوزراء “الخارجية، الكهرباء، الزراعة” ووزراء آخرين سيتم اختيارهم للزيارة، وفقاً لـ“السوداني”.

وستناقش الزيارة المشاريع التي سيتم التوقيع عليها في إطار التعاون المشترك بين البلدين “السودان ومصر“.

The post جبريل إبراهيم : وعود سعودية باستثمارات ضخمة بالسودان appeared first on Souk Ukkaz News.

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