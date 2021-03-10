البرلمان الليبي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

صوت البرلمان الليبي على منح الثقة للحكومة الجديدة في ليبيا “حكومة الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي من المفترض أن تقود ليبيا حتى موعد الانتخابات المقررة بنهاية هذا العام.

وانطلقت جلسة البرلمان الليبي في وقت سابق من اليوم في مدينة سرت، وقد صوت المجلس وسط أجواء إيجابية بين أعضاء البرلمان، وفقاً لـ “العربية”.

هذا وقد صوت المجلس على منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من قبل الدبيبة.

وأفادت المصادر إلى أن الجلسة شهدت توافقاً كبيراً بين أعضاء البرلمان، بعكس جلسة الأمس، مما أدى لمنح الثقة للحكومة.

جاء ذلك بعد أن أدخل رئيس الحكومة، الدبيبة، عدة تعديلات على تشكيلته التي قدمها من قبل.

وبدوره تحدث رئيس الحكومة الجديدة أمام البرلمان بعد منح الثقة، مؤكداً أهمية اللحظة التي وصفها بالتاريخية، داعياً لإنهاء فترة الانقسام والحرب التي شهدتها ليبيا لسنوات طويلة.

مشدداً على أهمية العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية، مشدداً على أن الحرب لن تتكرر، متعهداً بإجراء الانتخابات النيابية في شهر ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد منفصل، وصلت لجنة الخبراء “المراقبين الدوليين” إلى مدينة بنغازي الليبية، ومعها لجنة البعثة الأممية الخاصة بتنسيق من المسار العسكري.

وبحسب بيان صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة في ليبيا، فإن اللجنة العسكرية الليبية عقدت اجتماعاً موسعاً مع لجنة المراقبين الدوليين ولجنة الأمم المتحدة، وفقاً لصحيفة “المرصد” الليبية.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش بدء عمل المراقبين الدوليين، فضلاً عن وضع خارطة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه وانجازه حول عملهم.

ولفت البيان إلأى أن الاجتماع يعتبر اجتماع تمهيدي لاجتماعات نهائية ستقام في “سرت” بحضور كامل أعضاء اللجان.

وأشار البيان ‘لى أن الاجتماعات ستبحث ما تبقى من نقاط بخصوص آلية العمل الميداني، بالإضافة لاتمام فتح الطريق الساحلي.

كما تناول الاجتماع عددًا من النقاط التي أبدتها مجموعة الـ5 العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية، المتعلقة بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، هذا إلى جانب استكمال مقررات جنيف التي تم التوقيع عليها

وكانت بعثة الأممية في ليبيا ، قد أكدت في الرابع من شهر مارس الجاري، وصول طليعة وحدة من المراقبين الدوليين لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى ليبيا، بناء على توصية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأشارت البعثة، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على “تويتر”، إلى أن توصية غوتيريس بإرسال بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، تلاها طلب من مجلس الأمن في الرابع من فبراير الماضي، حسبما أفاد موقع تلفزيون (العربي الجديد).

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