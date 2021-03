17 مؤسسة مالية تقرض الصندوق السيادي السعودي 15 مليار دولار

كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي (السيادي)،عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار مع 17 مؤسسة مالية دولية .

حيث نقلت وكالة الأناضول بيان الصندوق الذي جاء فيه أن ” القروض وأدوات الدين تعد إحدى مصادر التمويل الأربعة التي اعتمدها كجزء من استراتيجيته”.

كما أضاف أن “التسهيل الائتماني متعدد العملات يمنح مرونة للصندوق في تحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة، كما يُشكِّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة والمستدامة للصندوق”.

وأوضح البيان أن” التسهيل سيوفر للصندوق سيولة إضافية، يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك ، وتم التوقيع مع 17 مؤسسة مالية دولية من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة”.

ليؤكد سعيه في أن” يكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، ويواصل دوره الاستراتيجي الهادف لدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة من خلال ضخ 150 مليار ريال سعودي سنوياً في الاقتصاد المحلي “.

وفي سياق أخر كان قد أفاد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبد العزيز العوهلي أن السعودية ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل .

ووفقاً لوكالة سبوتنيك ، قال العوهلي في بيان أن” حكومة السعودية وضعت خطة كي تستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة خلال العقد المقبل، وكذلك مبلغا مساويا للإنفاق على البحث والتطوير”.

كما أشار إلى أن ” بلاده تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2% إلى حوالي 4% من الإنفاق على التسليح بحلول عام 2030 ” .

وعلى الصعيد الصحي في المملكة كانت قد أصدرت السلطات قراراً يفيد بتمديد الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، ولذلك لمدة 20 يوماً قابلة للتمديد حسب الوضع الوبائي .

و أوضحت المصادر الحكومية أن قرار التمديد جاء تماشياً مع الأرقام الموجودة لدى الحكومة ، إضافة إلى التراخي الحاصل في تنفيذ الإجراءات السابقة ، وفقاً لروسيا اليوم .

و إضافة إلى تمديد 20 يوماً ، جاء في نص القرار الحكومي عدة إجراءات جديدة ، يبدأ تنفيذها في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد ، وهي

أن لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا.و إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

