بأسلوبه الطريف.. محمد هنيدي يُعلق على شائعة قفل حسابه على فيسبوك

طلب النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي من متابعيه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة مساعدته في إنهاء شائعة غلق صفحته الرسمية بموقع فيسبوك التي انتشرت خلال الساعات الماضية.

وكتب محمد هنيدي في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلاً: “تيست تيست.. على من يرى هذا البوست عمل لايك.. لأن في شائعات مغرضة بتقول الصفحة اتقفلت وماحدش عارف يخش عليها، وشكرا، وماحدش يعمل أضحكني عشان الموضوع جد، شكرا تاني”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

منشور محمد هنيدي

على صعيد آخر، كان أبطال فيلم “النمس والإنس” الذي يؤدي هنيدي بطولته قد انتهوا من تصويره الفترة الماضية في ديكور استوديو شريف عرفة، والذي صورت به معظم المشاهد.

كما يواصل المخرج شريف عرفة مونتاج المشاهد الأخيرة ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية ليكون الفيلم جاهزاً للعرض في السينمات، ومقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل وهو الميعاد النهائي لعرض الفيلم.

قصة الفيلم تدور في قالب اجتماعي كوميدي، ويراهن هنيدي عليه ليعود من خلاله بشكل قوي لجمهوره بعد غياب دام 3 سنوات منذ تقديمه فيلم عنتر بن بن بن شداد.

فيلم النمس والإنس بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

على صعيد متصل قام الفنان محمد هنيدي بتحميس جمهوره ومتابعيه لفيلمه الجديد “الإنس والنمس” المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، صورة الأفيش الدعائي للفيلم كاتباً عليها: ”الإنس والنمس.. قريبا مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، تأليف: كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة”.

من جانبها أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “الإنس والنمس” للنجم محمد هنيدى، عن الأفيش الدعائي للعمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في مصر والعالم العربي خلال شهر مايو المقبل.

حيث ظهر على الأفيش الدعائي كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع أجواء من الرعب الذي يتناسب مع طبيعة أحداث الفيلم، وفقاً لما ذكر في موقع اليوم السابع.

