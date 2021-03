الدبيبة يُعلن تفاصيل أداء اليمين الدستوري لحكومته وتحديد ميزانيتها

كشف عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم، عن موعد ومكان تأدية حكومته الجديدة لليمين الدستوري وعن موعد جلسة تحديد الميزانية.

إذ قال الدبيبة أن وزراء حكومته سيؤدون اليمين الدستوري يوم الاثنين القادم، في مقر مجلس النواب في مدينة ‎بنغازي، بحسب بوابة الوسط.

ونشر الدبيبة عبر تويتر تغريدة بخصوص مكان وموعد جلسة اعتماد ميزانية الحكومة قال فيها: «الجلسة التي تليها ستخصّص لاعتماد ميزانية الحكومة أمام النواب في طرابلس».

وكان قد نشر الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، قائمة بأسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية التي تم منحها ثقة البرلمان اليوم.

واللافت بقاء منصب وزارة الدفاع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بشكل مؤقت.

بعد أن أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، أمس، أنه لم يتم الاتفاق بعد حول حقيبة وزارة الدفاع، وذلك بسبب ضيق الوقت.

هذا وجاءت تصريحات الدبيبة أمام البرلمان، خلال جلسة منح الثقة لحكومته: “لم يتم التوافق حول وزارة الدفاع، وليست هناك إمكانية لهذا التوافق في ظل هذا الوقت الضيق”.

وقال الدبيبة أن: “المتحاربين والمتصارعين جميعهم يريدون وزارة الدفاع، كلهم دون استثناء”، وأكد على أنه لن يسمح باندلاع الحرب مجدداً.

ونوه الرئيس المكلف إلى أن : “أهدافنا كبيرة وأكبر من اختيار وزير أو مسؤول بالحكومة”.

وكان قد صوت البرلمان الليبي خلال جلسة اليوم، على منح الثقة للحكومة الجديدة في ليبيا “حكومة الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي من المفترض أن تقود ليبيا حتى موعد الانتخابات المقررة بنهاية هذا العام.

وانطلقت جلسة البرلمان الليبي في وقت سابق من اليوم في مدينة سرت، وقد صوت المجلس وسط أجواء إيجابية بين أعضاء البرلمان.

هذا وقد صوت المجلس على منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من قبل الدبيبة.

وأفادت المصادر إلى أن الجلسة شهدت توافقاً كبيراً بين أعضاء البرلمان، بعكس جلسة الأمس، مما أدى لمنح الثقة للحكومة.

جاء ذلك بعد أن أدخل رئيس الحكومة، الدبيبة، عدة تعديلات على تشكيلته التي قدمها من قبل.

وبدوره تحدث رئيس الحكومة الجديدة أمام البرلمان بعد منح الثقة، مؤكداً أهمية اللحظة التي وصفها بالتاريخية، داعياً لإنهاء فترة الانقسام والحرب التي شهدتها ليبيا لسنوات طويلة.

مشدداً على أهمية العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية، مشدداً على أن الحرب لن تتكرر، متعهداً بإجراء الانتخابات النيابية في شهر ديسمبر المقبل.

The post الدبيبة يُعلن تفاصيل أداء اليمين الدستوري لحكومته وتحديد ميزانيتها appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ