بسبب ملاحقتهم في الحفلات.. “الدولي” يُعلن عن إلغاء جميع ارتباطاته الفنية

قام الفنان السوداني محمد بشير الشهير بـ”الدولي” بإلغاء جميع ارتباطاته الفنية، بالإضافة لإرجاعه العرابين بسبب ملاحقة السلطات للفنانين والقبض عليهم في الحفلات.

هذا وقد صرح محمد بشير الدولي قائلاً: “لقد قمت بإلغاء كافة ارتباطاتي الفنية وأبلغت مدير أعمالي بتلك الخطوة لإرجاع كل العرابين مع الإعتذار لأصحابها وذلك بسبب ملاحقتنا والقبض علينا وتغريمنا”، بحسب “السوداني”.

وأضاف الدولي “لذا كان لابد من تلك الخطوة حتى لا يقع ضرر مادي كالغرامة علي وعلى أفراد الفرقة الموسيقية الذين كانوا يسترزقون من تلك المهنة”.

وإختتم الدولي تصريحه بالقول: “ما يحدث للفنانين والموسيقيين أمر مزعج ومؤلم وذلك عندما لا يشمل القرار الجميع ويكون هناك خيار وفقوس”.

مضيفاً على حد قوله “أتمنى أن يتحد الجميع ويكون هناك حل عاجل لأن الضرر أكبر وبدأ يتفاقم، فيما أبلغ جمهوري عن بالغ أسفي لما يحدث وسنتواصل بإذن الله بعد انجلاء الغمة”.

وفي سياق متصل، ألقت الشرطة السودانية القبض على الفنان السوداني الشهير “طه سليمان” الأحد، أثناء مشاركته في حفل زواج بمنطقة العمارات في الخرطوم.

هذا وقد داهمت الشرطة مكان الحفل، واقتادت الفنان طه سليمان، برفقه عدد من العازفين، بغرض التحقيق معهم، بحسب ما أورد موقع صحيفة “السوداني”.

على أن يمثلون أمام قاضي المحكمة الإثنين، حتى يتمكن من إصدار الحكم عليهم.

والسبت صرح الفنان السوداني جمال مصطفى الشهير بـ”فرفور” عن صدور قرار بإيقافه من الغناء لمدة ثلاثة شهور.

وأضح جمال أن الإيقاف بسبب مشاركته في إحياء إحدى الحفلات، وكسره لقرار والي الخرطوم “أيمن نمر”، القاضي بحظر نشاط الفنانين، وفقاً لما أورد “السوداني”.

وأوضح جمال أن المحكمة وجهت لمتابعته من قبل الشرطة طوال فترة الإيقاف، وفي حتا مخالفته القرار سيحكم عليه بالسجن لـ6 أشهر.

وفي وقت سابق من شهر فبراير الماضي، شن الفنان السوداني كمال ترباس هجومًا لاذعًا على والي الخرطوم أيمن خالد نمر بسبب قراره الأخير باستمرار إغلاق صالات المناسبات والأفراح للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي إن الاتحاد سيقاطع جميع الفعاليات الفنية للوالي، مشيرًا أن نمر ظل يضغط على فئة الفنانين بقراراته الجائرة التي أدت إلى قطع عيش العديد من الفنانين، حسب قوله.

وأضاف كمال ترباس أن كثير من الفنانين حاليًا بلا عمل ودون وجود علاج لهذه المشكلة على الرغم من الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها البلاد، وفقًا لموقع (باج نيوز).

ومضى ترباس في القول: “حتى إذ عمل الفنانون في ظل تلك الظروف الاقتصادية المتردية سيعانون الأمرين من جراء الوضع الاقتصادي المرير فكيف يكون حالهم إذا تم حرمانهم نهائيًا في ظل تلك الأوضاع”.

The post بسبب ملاحقتهم في الحفلات.. “الدولي” يُعلن عن إلغاء جميع ارتباطاته الفنية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ