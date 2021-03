المريخ يخطط لإحداث المفاجأة في منافسات دوري أبطال إفريقيا

يخطط نادى المريخ السوداني بقيادة مدربه الجديد الإنجليزي لي كلارك، والذي نجح في أول مهمة له بتحويل خسارة الفريق إلى الفوز في الدوري المحلي إلى إحداث مفاجأة كبيرة في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل سيمبا التنزاني صدارة ترتيب المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، ويأتي فيتا كلوب وصيفاً برصيد 4 نقاط، ثم الأهلي ثالثاً بـ 4 نقاط، وأخيراً المريخ وفى رصيده نقطة واحدة.

من جهته رفض الدكتور كمال شداد، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، تحمل الاتحاد لمسئولية مشاركة الثنائي الموقوف رفقة المريخ في مباراته الافريقية امام سيمبا التنزاني، مطلع هذا الأسبوع.

ويتعلق الامر بكل من رمضان عجب وبخيت خميس، وكلاهما ظهر في المباراة رغم العقوبة الموقعة في حقهما، من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم.

وقال شداد، في تصريحات: الاتحاد غير مسئول عن مشاركة اللاعبين، إدارة المريخ هي من تضطلع بالمسئولية كاملة، ونحن في الاتحاد السوداني سنوضح موقفنا ونملك الحقائق، حال تم التصعيد في هذا الشأن وحينها طلب التونسي نصرالدين النابي، المدير الفني المقال من الإدارة الفنية للأحمر، بموافقة كتابية، قبل الدفع بالثنائي في التشكيلة الأساسية لمواجهة سيمبا التنزاني.

واستقبل المريخ” المدرب المصري الشاب “إسلام جمال” قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام للطاقم الفني للفريق في منصب “مدرب أحمال ومسؤول علاج طبيعي”، وفقًا لموقع (بالبلدي) المصري.

وحضر المدرب المصري معه مجموعة من أحدث وأجود الأجهزة التي تُستخدم في الإعداد البدني والعلاج الطبيعي بعد أن حصل المدير الفني الإنجليزي لي كلارك على تقرير كامل بشأن وضع الفريق.

على صعيد آخر، كشف خبير اللوائح الرياضية المصري محمد بيومي، موقف فريق فريق المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا، من إشراك لاعبين موقفين خلال مباراته أمام سيمبا التنزاني الأخيرة.

وقال محمد بيومي في تصريحات لبرنامج “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس” المصرية: “بناء على الفقرة 68 والفقرة 3 في لائحة الاتحاد الإفريقي، فاللاعب الذي يشارك في البطولات الإفريقية لابد أن يكون مقيدًا في سجلات الاتحاد المحلي”.

وتابع: “لكن في هذه الحالة فطبقًا للائحة يتم اعتبار المريخ خاسر مباراة سيمبا التنزاني، بثلاثة أهداف دون مقابل”.

وأوضح خير اللوائح: “في هذه الحالة الاتحاد السوداني هو المُخطئ، لأنه كان يجب عليه أن يرسل القائمة إلى الاتحاد الإفريقي بدون اللاعبين الموقوفين، ورفعهم من قائمة المريخ وبالتالي عدم قيدهم في الاتحاد المحلي”.

