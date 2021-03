السودان يتوجه الى الإستثمار في الطاقة الشمسية

إلتقي وزير الإستثمار والتعاون الدولي،الدكتور الهادي محمد إبراهيم بمكتبه بالخرطوم، وفد من شركة لافنو فو الهندية المتخصصة في الطاقة الشمسية وحلول الكهرباء، وبحث معها فرص الإستثمار في هذا المجال.

وكشفت الشركة الهندية، إعتزامها الاستثمار في السودان في المجال بشراكة ذكية مع مجموعة تالين العالمية، بتكلفة (200) مليون دولار.

من جانبه، قال وزير الإستثمار في تصريح صحفي له يوم امس :” إن الوفد استعرض الدخول في مجال الاستثمار بالسودان بانشاء مصنع متكامل للطاقة الشمسية ومحولات الطاقة الكهربائية في ولاية الخرطوم”.

كما أشار الهادي، إلي أن ابواب الاستثمار بالسودان مفتوحة لكل الشركات في جميع المجالات، وان بيئة الاستثمار بالبلاد تعتبر الافضل من اي وقت مضى.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة وانها تسعى لحل جذري لمشكلات الطاقة عبر مشروعات تمول بنظام البوت تشمل الانشاء والتشغيل والتحويل، كما إلتزم الوزير باجراء الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة الاخرى.

بدوره، أكد مدير الشركة محمد نيوس، إن الشركة تصنف ضمن الشركات الاولى في مجال الطاقة بالهند، مؤكدا إستعدادهم لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بتكلفة (200) مليون دولار.

كما أشار نيوس، إلى انهم حالياً في مرحلة الدراسة وان التنفيذ سيكون خلال الشهرين المقبلين، وذكر أن مشروع الطاقة الشمسية يستهدف القرى والارياف والمشروعات الزراعية بالبلاد، وفقاً لما ذكر في موقع النيلين.

وفي سياق الاستثمارات في السودان، كشف جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، عن اتجاه المملكة العربية السعودية نحو الإنفتاح والإستثمار في السودان، واصفاً اللقاء مع القادة في المملكة بـ”المثمر جداً”.

هذا وقد صرح جبريل إبراهيم مؤكداً قدرة السودان على النجاح في كل المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، وفقاً لـ “الانتباهه أون لاين”.

ولفت وزير المالية السودانية إلى أن هناك وعوداً أطلقتها الحكومة السعودية باستثمارات كبيرة في السودان.

كما وصف الرحلة إلى المملكة بالموفقة جداً، واصفاً التفاهم بين المملكة والسودان بالمبشر للغاية.

وفي سياق متصل، اتفق كل من رئيس الوزراء السوداني،عبدالله حمدوك، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على إطلاق تعاون استثماري تنموي بين البلدين “السعودية والسودان”.

هذا ومن المنتظر أن يجتمع وزراء المالية، الثروة الحيوانية، ومحافظي البنك المركزي من البلدين، بهدف تسريع خطوات هذا الاتفاق الاقتصادي، بحسب “الصيحة”.

وبالأمس التقى حمدوك بولي العهد السعودي في الرياض، وعبر رئيس الوزراء السوداني عن تقديره وشكره للسعودية لدورها المهم في دعم سلام السودان.

فضلاً عن استضافة المملكة لمؤتمر أصدقاء السودان الذي كان مخصصاً لدعم عملية السلام.

