قامت قوات ميليشيا “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، باختطاف عدد من شبان حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادر ميدانية أن: “مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا (قسد) داهمت عدداً من المنازل في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة لاختطاف شبان وسوقهم إلى معسكراتها”.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي حاولوا منع عناصر الميليشيا من اختطاف أبنائهم، إلا أن عناصر “قسد” استقدموا تعزيزات واستخدموا الرصاص الحي في تفريق السكان.

هذا وقامت “قسد” باختطاف أكثر من 100 شاب من مدينة الرقة وريفها وذلك بغية تجنيدهم قسرياً في صفوفها العسكرية، وفقاً للمصادر.

وفي وقت سابق، شنت “قسد” حملة اعتقالات وخطف واسعة، طالت نحو 200 شاب، بهدف تجنيدهم في صفوف الميليشيا.

وقالت وكالة الأنباء لسورية “سانا”، في بيان لها اليوم أن: “مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد نفذت خلال اليومين الماضيين كمائن عند مساجد عدد من قرى المحافظة واختطفت أكثر من 200 شاب بعد الصلاة وذلك لتجنيدهم عنوة في صفوفها ضمن ما يسمى “التجنيد الإجباري” في المناطق التي تنتشر فيها قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا“.

فيما قام عناصر الميليشيا في ريف الحسكة الجنوبي، بشن حملة خطف ومداهمات في بلدة العريشة وقرية تويمين، واختطفوا على إثرها عدد من شبان البلدة وتم أخذهم عنوة إلى معسكرات “قسد” في المنطقة.

وفي السياق، أدت هجمات منفصلة على نقاط تمركز ميليشيا “قسد” في ريقي دير الزور والحسكة في سوريا ، إلى مقتل عدد من عناصرهم وإصابة آخرين بجروح متفرقة.

ونقلاً عمّا ورد في وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد أكدت مصادر محلية في بلدة الشحيل شرق دير الزور، أن نقطة تجمعٍ لعناصر ميليشيا “قسد” تعرضت لانفجارات عنيفة وإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها وتدمير بعض المعدات العسكرية.

وبحسب المصادر، فقد قامت الميليشيا بتعزيز قواتها في البلدة بعد هجمات اليوم، وفرضت طوقاً أمنياً للقبض على منفذي الهجوم.

هذا وصرحت مصادر محلية في الحسكة أن: “عدداً من مسلحي الميليشيا أصيبوا بهجوم بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاطهم في قرية عامر جنوب مدينة القامشلي وعلى إثر ذلك طوقت الميليشيا القرية وداهمت عددا من منازلها”.

The post سوريا .. ميليشيا “قسد” تختطف عدداً من شبان الحسكة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ