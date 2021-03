أُصيب طفل في مدينة درعا جنوب سوريا بجروح طفيفة، فيما لقي 25 رأساً من الماشية حتفهم، وذلك بسبب انفجار لغم أرضي بهم أثناء رعيه بالمواشي.

وبحسب ما ذكر موقع “تجمع أحرار حوران”، نقلاً عن مصدر محلي: فإن لغماً أرضياً انفجر في محيط الكتيبة المهجورة بين بلدتي الغارية الغربية والنعيمة في الريف الشرقي لمحافظة درعا، ما أسفر عنه إصابة طفل بجروح خفيفة وقتل 25 رأس من المواشي بسبب انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام السوري عندما كان يرعى بالأغنام، على حد قولهم.

يذكر أن مخلفات الحرب في سوريا مازالت تحصد أرواح الأبرياء في العديد من المحافظات وبخاصة في أرياف المحافظات.

وأسفرت الحرب السورية عن زرع ألغام في مناطق متفرقة من البلاد راح ضحيتها العديد من الأبرياء وتحاول الشرطة السورية تمشيط كافة المناطق لإزالة تلك الألغام وحماية الشعب من الانفجارت.

بالمقابل، تذكر العديد من التقارير، أن الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية عملت خلال فترة سيطرتها على بعض المناطق في سوريا، على زرع الغام وعبوات ناسفة قبل خروجها منها.

سوريا .. 25 قتيل ومصاب جراء انفجار لغم أرضي

وفي سياق متصل، أكدت مصادر ميدانية في سوريا، وقوع 25 شخصاً ما بين قتيل وجريح، قبل ثلاثاة أيام، جراء انفجار لغم أرضي استهدف حافلة تقل ركاب بريف السلمية شرقي حماة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الحافلة كانت تقل أشخاص يعملون بجمع “الكمأة” والتي تنمو في لمناطق وفيرة المطر، وتباع بأأسعار عالية في السوق.

وانفجر اللغم الأرضي بالحافلة في منطقة وادي العزيب بريف سلمية الشمالي الشرقي، ضمن الريف الشرقي لمحافظة حماة، وأدى مقتل وإصابة نحو 25 شخصاً.

وتم نقل المصابين والقتلى على حسب ما أكدته المصادر إلى مشفى السلمية الوطني، فيما لم تبين المصادر الميدانية، أي معلومات تفصليلية عن أعداد القتلى والمصابين بشكل دقيق.

وفي السيق، توفي مواطن سوري أيضاً، في شهر يناير الماضي، جرّاء انفجار لغم بجراره (التراكتور)، وهو يقوم بحراثة إحدى الأراضي الزراعية بقرية الضبعة في ريف مدينة القصير.

وذكرت مصادر محلية، أن الانفجار أودى بحياة المواطن على الفور، أما جراره فاحترق بالكامل من هول انفجار اللغم.





The post سوريا.. إصابة طفل ونفوق أكثر من 20 خروف بسبب انفجار لغم بهم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ