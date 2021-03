الموسوي يشكك في التعاملات بين اللجنة المالية والحكومة العراقية

قال مختار الموسوي عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن تعديلات الموازنة والتي ترسلها اللجنة المالية إلى الحكومة “مثيرة للشكوك” على حد تعبيره.

وصرح الموسوي لوكالة المعلومة أن: “المراسلات التي تقوم بها اللجنة المالية فيما يخص بعض التعديلات على الموازنة لابد ان تمرر على البرلمان قبل ان تقوم اللجنة المالية باطلاع الحكومة عليها وهذا الاجراء مخالف للدستور”.

وقال : ” نشعر بعدم الراحة تجاه ماتقوم به اللجنة المالية من مراسلات مع الحكومة بشان بعض التعديلات”.

وأشار إلى أن: ” اللجنة المالية بهذا الاجراء اعطت الفرصة للكثير من النواب بعدم ابداء الرأي فيما يخص التعديلات المرسلة الى الحكومة وبالتالي عدم التصويت عليها بحجة لا علم لهم بها ولم يطلعوا عليها”.

وفي الشأن العراقي، قال وزير التجارة الايراني الاسبق ورئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية يحيى ال اسحاق ان الاقتصاد الايراني والعراقي يكملان بعضهما البعض.

وخلال مقابلة له اكد يحيى ال اسحاق ان الاقتصاد العراقي والايراني يستطيعان ان يتغلبا على نقاط الضعف الموجودة بما يكون في مصلحة البلدين.

كما اشار ال اسحاق الى انه كلما زادت العلاقات بين البلدين فانها تساهم في تأمين مصالح البلدين.

واوضح، ال اسحاق الى ان البلدين يتطلعان الى حجم تبادل تجاري يصل الى عشرين مليار دولار سنويا، مؤكدا ان التبادل التجاري وصل العام الماضي الى اثني عشر مليار دولار بين البلدين.

ظلت العلاقات التجارية بين طهران وبغداد متواصلة رغم إغلاق الأخيرة لحدودها ومنع الوافدين ووقف الرحلات الجوية بعد وفاة خمسة أشخاص في إيران بسبب فيروس كورونا، كإجراء وقائي من حكومة العراق.

وأكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية على التجارة مع إيران مستمرة بحسب ما نقله “العربي الجديد“، اليوم السبت، وهو ما أوضحه رئيس هيئة المنافذ العراقية.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي إن اللجنة المختصة بمكافحة تستمر في اجتماعاتها بصورة مكثفة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأكد الوائلي أن الأجراءات التي تتخذها اللجنة تتضمن إخضاع المسافرين العراقيين الوافدين إلى الفحص من قبل المفارز الطبية المتواجدة في المنافذ الحدودية، ومنع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب، على حد سواء، خلال ثلاثة أيام، للوقوف على آخر المستجدات بخصوص المرض”.

