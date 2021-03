نتنياهو يتجه في أول زيارة له إلى الإمارات يوم غدٍ الخميس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو زيارة الإمارات يوم غدٍ الخميس وهي الزيارة الأولى له إلى الإمارات.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى الإمارات قبل عشرة أيام من الانتخابات الإسرائيلية التي تشهد تقارب فرص المتنافسين فيها بشكل كبير.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل مكتب رئيس حكومة الاحتلال أو من دولة الإمارات بخصوص ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن زيارة نتنياهو للإمارات غداً.

يُذكر أن بنيامين نتنياهو كان قد أرجأ زيارته إلى الإمارات الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-1، بحسب قناة العالم.

وصرَّحت صحيفة ها أرتس الإسرائيلية أن نتنياهو سيلتقي مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته المرتقبة.

ولم يثبت بعد توجه نتنياهو إلى البحرين كما كان مقرراً خلال برنامج رحلته السابقة لدول الخليج التي تأجلت في فبراير شباط الفائت.

وفي السياق، استقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في 2 مارس الجاري، محمد آل خاجة أول سفير إماراتي لدى تل أبيب وقال له: “نحن نغير وجه الشرق الأوسط والعالم”.

وفي بيان نشره مكتب نتنياهو ، جاء فيه: إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي استقبل اليوم في مكتبه بأورشليم السفير محمد آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى إسرائيل”.

وقال نتنياهو خلال استقباله آل خاجة: “نحن نغير وجه الشرق الأوسط. نغير وجه العالم”.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “اللقاء بحث امكانية تطوير مشاريع إقليمية وثنائية مشتركة في العديد من المجالات”.

وأضاف: “كما شارك في اللقاء الذي اتسم بأجواء دافئة وودية رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومسؤولون كبار آخرون”.

وكانت قد أعلنت إسرائيل، أول مارس، عن وصول اول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن غوريون، وأكدت بأنه سيقوم بتقديم أوراق إعتماده للرئيس رؤوفين ريفلين.

وفي وقت سابق، كان قد أعلن مكتب دبي الإعلامي بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

فيما أعلن السفير الإماراتي في إسرائيل محمد محمود آل خاجة، في فبراير الماضي، إطلاقه حسابه الرسمي عبر تويتر كأول سفير إماراتي لدى تل ابيب.

ونشر السفير الإماراتي أول تغريدة له على حسابه باللغات الثلاث الإنجليزية والعربية والعبرية، قال فيها: “يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل”.

