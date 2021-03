الدفاع السورية تُصدر قرار جديد بخصوص الخدمة الإلزامية للأطباء

كشف نقيب أطباء سوريا عن قرار وزارة الدفاع السورية الجديد بخصوص فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية الإلزامية في أي مشفى أو مركز طبي يرغب به، منوِّهاً إلى إنهاء خدمة الطبيب الإلزامية دون الاحتفاظ به.

وصرَّح نقيب أطباء سوريا، كمال عامر، إن القرار جاء بناء على كتاب إدارة الخدمات الطبية العسكرية التابع إلى وزارة الدفاع السورية والذي تم توجيهه إلى نقابة أطباء سوريا، بحسب RT.

وأكد عامر على أن إدارة الخدمات الطبية تعهدت بتطبيق المادة السابعة من قرار الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، الخاص بسنة الامتياز والتي تنص على اعتبار السنة الميلادية الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز.

وعدَّ نقيب الأطباء قرار وزارة الدفاع السورية خطوة إيجابية، ونوَّه إلى أن الخدمة الإلزامية للأطباء ستكون ضمن المشافي التابعة إلى وزارة الدفاع السورية وكل طبيب سيتم فرزه في محافظته أو في أقرب مستشفى لمكان سكنه.

يُذكر أن الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، أقرت في تموز عام 2018 إضافة سنة ميلادية على سنوات التدريب للطبيب، وأن يتم تجديد العقد بعد النجاح بالاختبار النهائي، وتسمى هذه السنة سنة امتياز.

وفي سياق متصل، كشفت السفارة السورية في لبنان، اليوم الأربعاء، عن تعليمات جديدة بخصوص مدة إقامة المكلف في سوريا بالخدمة الإلزامية في الجيش العربي السوري.

وقالت السفارة في بيانها اليوم أنه بحسب التعليمات الناظمة في سوريا، تم تمديد مدة إقامة المكلف المقيم داخل الأراضي السورية لتصبح 90 يوم خلال السنة الواحدة.

وبخصوص إقامة المكلف المقيم خارج الأراضي السورية أوضحت السفارة أنه يجب أن تكون مدة الانقطاع عن بلد الإقامة مدة لا تتجاوز 90 يوم في السنة الواحدة.

ونوَّهت السفارة السورية في بيروت إلى أن المكلف المقيم خارج الأراضي السورية يجب أن يكون داخل سوريا لمدة 60 يوم إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة مقابل دفع مبلغ 200 دولار أمريكي، على أن تحسب هذه المدة من المدة المقررة لدفع البدل النقدي.

وأوضحت السفارة أن التعليمات الجديدة تسمح للمكلف المغترب المتواجد في سوريا تقديم طلب تمديد إقامة المكلف لشعب التجنيد قبل وقت كاف من انتهاء مدة الـ 90 يوم.

