الخارجية البحرينية تحتج على قناة الجزيرة وخفر السواحل القطري

وجهت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأربعاء، إلى قطر اتهام بانتهاك مبادئ اتفاق المصالحة الخليجية الموقع في مدينة العُلا السعودية مطلع يناير الفائت.

وجاء احتجاج الخارجية البحرينية على ما تضمنه برنامج تلفزيوني بثته قناة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى ما وصفتها بالمعاملة السيئة من قبل خفر السواحل القطرية لصيادين بحرينيين، بحسب سبوتنيك.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم أنها أرسلت “لوزارة الخارجية القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة القطرية من بث برنامج تلفزيوني بعنوان (خارج النص) يوم الأحد الموافق 7 مارس/آذار 2021″، وعدَّ البيان أن “البرنامج التلفزيوني يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا”.

وأردف البيان أن الخارجية البحرينية تُعرب عن استياء البحرين من “المعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم من قبل قوات خفر السواحل القطرية، أثناء ممارستهم لمهنة الصيد… وهي معاملة لا إنسانية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان”.

وأضاف البيان أن “وزارة الخارجية تعتبر هذه المواقف والإجراءات التي تقوم بها دولة قطر تجاه مملكة البحرين غير مقبولة، لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التي صادقت على البيان”.

وبالرغم من توقيع اتفاق المصالحة الخليجية إلى أن العلاقات بين البحرين وقطر تشهد توتراً ملحوظاً وتراشق للاتهامات بين الحين والآخر.

ففي يناير الفائت صرح وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، أن قطر تجاهلت الدعوة التي وجهتها البحرين لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين.

وأشار الزياني أن قطر لم تبد أي بادرة لحلحلة القضايا العالقة، مؤكدا أن على قطر الإسراع في معالجتها بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل.

ففي الحادي عشر من يناير الفائت، وجهت الخارجية البحرينية رسالة الى نظيرتها القطرية تدعو فيها الجانب القطري لإرسال وفد رسمي بهدف مناقشة القضايا العالقة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية البحريني في الرسالة التي وجهها الى قطر: ” أود الإفادة بأنه تنفيذاً لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، يسرني دعوة وزارتكم الموقرة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن

وأضاف: وذلك “لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك”.

