المحاكم المصرية : تدرج عددا كبيرا من الأشخاص على قوائم الإرهاب

قام عدد من المحاكم المصرية بإدراج 51 شخصا ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بسبب جرائم متنوعة تتعلق بأمن الدولة.

فقد أدرجت المحاكم المصرية جنايات الجيزة، 20 شخصا ضمن قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

كما أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 26 شخصا ضمن قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

كذلك أدرجت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 24 جنوب القاهرة، 5 أشخاص ضمن قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

أُحيل اليوم الثلاثاء رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق بالإضافة لخمسة متهمين الى المحاكمة الجنائية، وذلك بأمر من النائب العام المصري.

وجاء الأمر بناء على اتهام الأول بقبوله وطلبه، وأخذه عطايا على سبيل الرشوة، لأداء أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة، للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين، بتقديمهم عطايا الرشوة إليه، وتوسط أحدهم في تقديم بعضها. بحسب بوابة الإهرام.

وأقامت نيابة أمن الدولة العليا، الدليل قبل المتهمين من شهادة أربعة وعشرين شاهدا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات.

ووفقا للنيابة المصرية ثبت الاتهام من خلال استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين، التي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها.

تداولت وكالات أخبار محلية، إفراج قطاع السجون في مصر عن أكثر من ثلاثة آلاف مسجون في السجون المصرية وذلك بموجب العفو الرئاسي.

وتأتي عملية العفو بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على ضوء الاحتفال بعيد الشرطة في مصر، ومرور 69 عام على معركة الإسماعيلية البطولية.

وتضمن المرسوم العفو عن باقي مدة العقوبة للمحكومين الذين تنطبق عليهم شروط العفو، حيث تم توثيق حالة 2904 مسجون تتوافق حالتهم مع شروط المرسوم في السجون المصرية.

وقامت الجنة العليا للعفو بمراجعة وتدقيق أكثر من مئة حالة إفراج مشروط، ما انتهى بالإفراج عن 118 من المحكوم عليهم، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي الشأن المصري، نفى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، حدوث أي حادث ارتطام بين السفن في قناة السويس مؤكدا انتظام حركة الملاحة البحرية في القناة.

وأوضح ربيع أن الفيديو الذي تم تداوله لحادثة السفينتين يعود الى عام 2018، حيث اضطرت إحدى سفن الصب العابرة للقناة للتوقف المفاجئ بالمجرى الملاحي نتيجة لعطل فني طارئ، ما عرضها لاحتكاك مباشر مع سفينة الحاويات خلال عبورها للقناة

وذكر الفريق ربيع، أن الفيديو المتداول رصد كيفية إدارة المواقف الطارئة بالمجرى الملاحي للقناة، وبرهن على كفاءة المرشدين في التعامل مع المواقف المختلفة، والدور الحيوي لمركز مراقبة الملاحة في تحقيق التنسيق المطلوب والسيطرة على الحادث وتجنب وقوع أية خسائر مادية أو بشرية.

