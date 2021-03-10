ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلتقي حمدوك في الرياض

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والوفد المرافق له، في الرياض .

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، إنه جرت خلال لقاء ولي العهد السعودي مناقشة أمن البحر الأحمر والاستثمار فيه.

من جهته، قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، إن اللقاءتطرق للجوانب السياسية والتعاون المتبادل والأمن والاستقرار والسلام.

كما وجه حمدوك دعوة لولي العهد السعودي لزيارة السودان.

وتواجه السودان تهديدا مائيا جديا بسبب سد النهضة الاثيوبي في حين قالت السعودية انها تؤيد الموقف المصري والسوداني في القضية لكن دون تحرك دبلوماسي يذكر.

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

وكان في استقبال العاهل الأردني الذي وصل برفقة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، كلاً من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير الدولة خالد العيسى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ابن سلمان والملك عبدالله بحثا خلال اجتماع العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وفي الشأن السعودي، وجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين رسالة شفوية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، في ظل الصلح بين البلدين.

حيث أعلنت وسائل إعلام قطرية، أن الأمير تميم قد تلقي من العاهل السعودي رسالة ذكر فيها “تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية”.

من جانبه، نقل رسالة الملك سلمان، الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، خلال إستقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري.

وفي السياق ذاتة، أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، الاعتداءات الحوثية على منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة الظهران، واعتبرته عملا تخريبيا.

وفي بيان نشرته الخارجية القطرية، جاء فيه: “تعرب دولة قطر عن ادانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف ميناء راس تنورة ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضافت: “تعتبر وزارة الخارجية، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار امدادات الطاقة في العالم”.

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