الاتحاد الإيطالي يصدر قراره حول اتهام زلاتان بالعنصرية تجاه لوكاكو

أنهى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التحقيق في واقعة الاشتباك اللفظي بين زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر.

وكان إبرا دخل في اشتباك لفظي مع لوكاكو، خلال ديربي الغضب بربع نهائي كأس إيطاليا، والذي انتهى بفوز إنتر (2-1).

وذكرت تقارير إيطالية أن إبراهيموفيتش قال للوكاكو في الديربي: “اذهب للقيام ببعض الشعوذة.. أنت حمار صغير”.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإنه تمت تبرئة إبراهيموفيتش من مزاعم العنصرية ضد لوكاكو في الديربي.

وأشارت إلى أن الاتحاد الإيطالي اكتفى بتوجيه تهمة “سلوك غير رياضي” إلى إبرا ولوكاكو، بسبب الاشتباك لفظًا في المباراة، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

وأوضحت أن الاتحاد الإيطالي أبلغ الأندية أيضًا بضرورة تحمل مسؤولية السلوك الخارج عن النص من اللاعبين، لكن لن يتعرض ميلان أو إنتر لأي عقوبة.

وذكرت أنه ستفرض عقوبة مخففة على إبرا ولوكاكو، بسبب إدانتهما بتهمة السلوك غير الرياضي.

وكان البلجيكي روميلو لوكاكو هداف فريق إنتر ميلان، قد هاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم الميلان، وذلك في لقاء ديربي الغضب الذي أقيم بين الفريقين لحساب الجولة 23 من عمر الدوري الإيطالي.

وتوج لوكاكو بجائزة نجم المباراة بعدما ساهم في سحق الميلان بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث سجل هدف وصنع وآخر، وخلال احتفاله بالهدف توجه البلجيكي نحو الراية الركنية، وصرخ بصوت مسموع قائلًا: “يا إلهي، انا الأفضل.. لقد أخبرتك بذلك”.

وكان خلاف كبير قد نشب بين لوكاكو وإبراهيموفيتش، في الديربي السابق، الذي انتهى بتفوق الإنتر (2-1)، الشهر الماضي، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وخرج زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان الإيطالي عقب تلك المشادة مؤكدًا أن عالم كرة القدم لا يعترف بالعنصرية، وذلك بعد حادثته مع المهاجم روميلو لوكاكو نجم الإنتر.

وحدثت مشادة عنيفة بين إبراهيموفيتش ومهاجم الإنتر لوكاكو في الشوط الأول لمباراة ديربي مدينة ميلانو التي أقيمت لحساب الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

وخلال المشادة التي وقعت بين النجمين، بدت علامات الهدوء واضحة على زلاتان، بالرغم من انفعال لوكاكو، وكان إبرا يكتفي بالرد على حديث البلجيكي الغاضب بكمة واحدو فقط هي “هراء”.

