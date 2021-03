عقب إصابته بكورونا.. الصين تتضامن مع الأسد وتبعث رسالة دعم له

بعد يومين من إعلان الرئاسة السورية، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، رسالة إلى الرئيس السوري، يؤكد فيها تعاطفه مع الأخير.

وأعرب الرئيس الصيني وزوجته بنغ لي يوان، عن تعاطفهما الكامل مع نظيره السوري وعقيلته، متمنيان لهما الشفاء بأقرب وقت ممكن، بحسب ما جاء في الرسالة التي نقلتها وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية، وفقاً لموقع RT.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالته: إن “الصين حكومة وشعبا تدعم بقوة الجهود الرامية إلى مكافحة جائحة كورونا والتي تبذلها حكومة سوريا وشعباً”.

وأكّد بينغ في رسالته على أن “الشعب السوري سيتغلب بكل التأكيد على كوفيد-19 تحت قيادة الرئيس الأسد”.

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، يوم الاثنين الماضي، على صفحتها الرسمية، عن إصابة الرئيس بشار الأسد وعقيلته بفيروس كورونا.

وأشارت صفحة الرئاسة السورية أن الأسد وعقيلته قد شعرا بأعراض فيروس كورونا، وبعد إجراء فحص تم التأكد من إصابتهما بالفيروس.

وأكدت أن حالتهما مستقرة وأنهما بحالة جيدة، سيتابعان عملهما خلال فترة الحجر المنزلي التي ستستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

ونقلت صفحة الرئاسة تمنيات الأسد وعقيلته بالسلامة والعافية للشعب السوري وكل شعوب العالم، داعين السوريين للالتزام بالإجراءات الوقائية، كما توجها بالشكر لجميع العاملين في القطاع الصحي.

من جانبه، اعرب الكرملين الروسي، عن أمل موسكو بأن لا يشتد مرض على الرئيس بشار الأسد وزوجته، عقب إعلان اصابتهما بفيروس كورونا.

ومن جانبة، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: “صراحة ليس لدي أي معلومات عن كيفية علاج الرئيس (السوري) وزوجته، ولا أعلم أيضا إذا ما كان قد طلب مساعدة من أي نوع”​​​.

وأشار بيسكوف إلى أن المتخصصين الروس “اكتسبوا خبرة كبيرة في علاج فيروس كورونا المستجد”، مضيفا: “وليس لدي أي شك في أنه إذا كان هناك أي طلب، فبالطبع سينظر الرئيس بوتين فيه على الفور”.

كما وعبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أمله بأن تكون إصابة الرئيس السوري وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا خفيفة، وأن يحصلا على أجسام مضادة لاحقا.

