كواليس انتخابات حماس.. استقطاب وتقدم للجناح العسكري

مع إعلان حماس رسمي في كواليس الانتخاب تجديد يحيى السنوار، رئيسًا لمكتبها السياسي بغزة، تنفس مؤيدوه الصعداء، بعد إعادات عكست استقطابا غير مسبوق.

وأكد الناطق باسم حماس، حازم قاسم، مساء الأربعاء، كواليس انتخاب يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة في غزة للدورة الجديدة بين عامي 2021-2025.

ووفق مصادر مطلعة، فإن السنوار حصل في جولة انتخابات الإعادة على 167 صوتًا من أصل 320 هم مجموع أعضاء مجالس الشورى في قطاع غزة.

ولأول مرة، تحظى انتخابات حماس الداخلية بمتابعة وتسريبات إعلامية أولا بأول وفقا لمجرياتها، ما رأى فيه خبراء تعبير عن حالة الاستقطاب الكبيرة داخل الحركة.

وبحسب المصادر، فإن استقطابا حادا جرى هذه المرة، خلال عملية الانتخابات التي جرت الإثنين الماضي، حيث فشل كل من يحيى السنوار، ونزار عوض الله، في اجتياز نسبة الحسم 50%+1، رغم إجراء 3 جولات انتخابية.

ووفق المصادر، فقد جاءت نتيجة انتخابات حركة “حماس” في الجولة الأولى بـ155 صوتا ليحيى السنوار و144 صوتا لنزار عوض الله، من أصل 320 صوت.

وجاءت نتيجة الجولة الثانية بـ159 صوتاً للسنوار، و146 صوتا لعوض الله، فيما ارتفعت أصوات السنوار في الجولة الثالثة لتصبح 160 صوتا، وليحصل عوض الله على 150 صوتا.

ولم تسلم هذه الانتخابات من انتقادات علنية من قيادات معروفة من الحركة.

فالقيادي والبرلماني السابق عن حماس يحيى موسى، اعتبر أنه “لو تم الالتزام بشروط سرية الاقتراع كما هو منصوص عليها في القانون، لحسمت الانتخابات دون حاجة للإعادة”، مطالبا رئيس لجنة الانتخابات بـ”أن يوفر شروط الاقتراع السري”.

ويوحى هذا التعليق بأن بعض المنتخبين خضعوا للإحراج خلال عملية الانتخاب.

ووفق متابعين فإن انتخابات حماس تجري وفق طريقة معينة يختار فيها من يحق لهم التصويت من بين أشخاص معينين دون ترشيح أو عرض برامج.

وهو ما حظي بانتقاد موسى، الذي قال عبر صفحته على “فيسبوك” إنه “آن الأوان للطلب من المرشحين تقديم برامجهم ورؤيتهم، حتى لا تكون المفاضلة بين الأشخاص وإنما يبني الاختيار على ما يقدمون من برامج لتطوير الحركة وحل مشكلاتها. حتى يتم محاسبتهم في نهاية الدورة الانتخابية على النجاح أو الفشل في تحقيق وعودهم الانتخابية”.

ووفق تقديرات، فإن انتخابات حماس الداخلية أظهرت شخصيات جديدة في صفوف القيادة المحلية للحركة، بتجديد في مجالس الشورى يزيد عن 30%.

ودعا يحيى موسى إلى “تحول ديمقراطي كامل لحماس من حيث حق الترشح والدعاية وتقديم البرامج وتشكيل القوائم والتحالفات الانتخابية والنشر والاعتراض والطعون، والانتقال إلى تبني فكرة المؤتمر العام والذي يمثل الجمعية العمومية للحركة”.

وطالب أن يتم تصعيد أعضاء المؤتمر عن طريق قطاعات الحركة المتنوعة (الدعوة، المرأة، النقابات، الكتلة الإسلامية والشباب، والعسكر، والأمن)، وتحديد نسبة كل قطاع في المؤتمر العام بحيث يكون كواليس “نصيب الدعوة لايقل عن 50% من أعداد المؤتمر العام للحفاظ على مشروع الحركة ومراعاة التوازن”.

أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يضع عوائقاً أمام مشاركة حركة المقاومة بالانتخابات الفلسطينية .

حيث نقلت الأناضول عن بدران كلمته التي قال فيها أن ” إسرائيل حذرت قيادات حماس في الضفة الغربية من خوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة، واعتقلت آخرين حرصا منها على عدم فوز الحركة”.

و أضاف انه “جرت اتصالات من قبل المخابرات الإسرائيلية بقيادات ورموز الحركة في الضفة، وتم تهديدهم لحثهم على عدم الترشح بالانتخابات أو المشاركة أو دعم أي قائمة انتخابية”.

و شدد بدران على أن ” إسرائيل حريصة جدا على عدم فوز كواليس حركة حماس وفصائل المقاومة بالانتخابات كونها لا تعترف بها، ولا تؤمن بالتنسيق الأمني ولا تقبل بالتفاوض معها”.

كما بين أن الاحتلال لا يريد للقيادات الفلسطينية أن تخوض غمار الانتخابات لأن الانقسامات في القيادة تناسب مخططاته ، مستذكراً قيام إسرائيل باعتقال 1500 قيادي من حماس في انتخابات 2006 .

و في وقت سابق ، قالت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس، إن ارتفاع نسبة تحديث السجل الانتخابي، تعكس وعي الشعب الفلسطيني ورغبته بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية

The post كواليس انتخابات حماس.. استقطاب وتقدم للجناح العسكري appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ