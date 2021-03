مدرب الهلال يتحدث بواقعية عن المنافسة بدوري الأبطال

تحدث مدرب نادي الهلال السوداني الجديد، البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو، اليوم الأربعاء، بواقعية عن مشاركة الفريق ببطولة دوري الأبطال الإفريقية.

وكشف عن طموحاته مع الفريق، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد لتقديم المدرب لوسائل الإعلام.

وتحدث فورموسينيو، الذي شكر رئيس لجنة تطبيع الهلال، ورئيس النادي الفخري تركي آل الشيخ، على الثقة في منحه فرصة تدريب الفريق السوداني.

ووصف البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو، الهلال بأنه من الفرق الأفريقية الكبيرة، وأنهم يعرفون تمامًا ما العمل الذي يريدون القيام به.

وزاد: “جئنا لنخدم الكرة السودانية، ولدينا علم بأن اللاعب السوداني يمتاز بالمهارة العالية، فقط يحتاج للتطوير وسنعمل معهم حتى نصل بهم إلى أوروبا”، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

وردًا على سؤال حول تركه كل الدوريات الأوروبية وقبول عرض الهلال، قال: “أنا مدرب تم البحث عنه، وأبحث عن تحقيق البطولات”.

وفي سؤال آخر عن ماذا يريد أن يضيف للهلال، قال: “أبحث عن تجربة جديدة في قارة مختلفة، والهلال من الفرق الكبيرة، وبدأت التعرف على بيئة العمل والشعب السوداني ودود”.

وأردف المدرب البرتغالي: “بعدها حدثت مكالمات مكثفة بيني وبين مسؤولي النادي، واتفقنا على جوانب كثيرة وبرنامج يحقق البطولات للهلال”.

وأكد مدرب الهلال الجديد أنه لم يقول إنه سيحقق دوري الأبطال هذا الموسم، مضيفا: “الهلال يحتاج لعمل فني معين، وسوف نعمل على تشكيل وتنظيم الهلال بشكل مختلف”.

وكشف فورموسينيو أن فشله في السعودية يعود إلى أنه ذهب بمفرده ولم يتأقلم مع البيئة هناك، مؤكدا أنه جاء للسودان لتقديم عمل يليق بالهلال.

بدوره كشف الفريق السر أحمد عمر، الأمين العام للجنة تطبيع نادي الهلال السوداني عن أحاديث جانبيه دارت مع المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم بالنادي الأزرق، ريكاردو فورموسينيو.

وحرص مدرب الهلال السوداني الجديد على حضور مباراة الفريق الأزرق التي فاز فيها أمس الثلاثاء على المريخ الفاشر (2-1) في الدوري السوداني.

وقال الفريق السر عمر: “المدرب فورموسينيو خرج بانطباع جيد عن الهلال بعد ما شاهده اليوم أمام المريخ الفاشر، وتحدث بشكل إيجابي”.

وأضاف: “فورموسينيو أكد أنه شاهد مباراة فريق الهلال السبت الماضي أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا، وأبدى انطاعبه الجيد أيضا عن الهلال في تلك المباراة”.

The post مدرب الهلال يتحدث بواقعية عن المنافسة بدوري الأبطال appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ