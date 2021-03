إبنة مايا دياب كبرت وباتت شابة جميلة في يوم المرأة العالمي

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شاركت النجمة مايا دياب متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة برفقة إبنة مايا كاي والتي كانت الأولى من نوعها .

وظهرت إبنة مايا في الصورة وهي تحتضنها التي كبًرت وباتت أكثر جمالاً وجاذبية بملامح مليئة بالبراءة والطفولة، وهو ما ركز عليه المتابعين، مستغربين تغيّر ملامح الطفلة وكيف باتت بسرعة شابة تتمتع بالجاذبية والأنوثة.

ووجهت دياب من خلال الصورة رسالة الى المرأة قالت فيها: “الاحتفال بكِ التمكين لكِ نقف دائما بجانبكِ وبجانبكنّ جميعا انتِ جميلة هذه حقيقة”.

هاجمت المخرجة ريما الرحباني ابنة الفنانة اللبنانية العظيمة فيروز والفنان اللبناني الكبير عاصي الرحباني، الفنانة مايا دياب التي أدّت بعض أغنيات والدتها.

جاء ذلك بسبب قيام مايا دياب حسب ماجاء في “مجلة لها“، بتأدية بعض الأغاني للسيدة فيروز في حفل فني أحييته منذ يومين في بيروت وأطلقت عليه وسما تحت عنوان “ممنوع ننسى”.

علقت المخرجة ريما الرحباني على غناء الفنانة مايا دياب لأغاني والدتها السيدة فيروز، وشنت هجوما لاذعا ًعليها في تدوينة طويلة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كان أبرزها:

وتسألت من تكون مايا دياب لتعطي درس بالأخلاق والوطنية، وطلبت منها أن تثبت على شكل معين فهي تظهر كل يوم بلوك جديد حتى ان الجمهور أصبح من الصعب أن يتعرف على دياب على حد قولها.

وتابعت الرحباني قائلة: “بدك تنشهري روحي غني أغاني متلك، لاتطلعي على أمجاد الآخرين، مين أنت لتغني لفيروز، بهيك حفل وبهيك طريقة مابتناسب أغاني النجمة، كما أكدت بأن الموضوع لن يتم على خير”.

واختتمت منشورها بالترحم على أرواح الشهداء في لبنان الذين لقوا مصرعهم بعد الانفجار العظيم الذي هز مرفأ بيروت.

أحيت دياب حفل فني بمناسبة مرور أربعين يومًا على حادثة انفجار مرفأ بيروت، وأطلقت مايا لحفلها وسمًا بعنوان (ممنوع ننسى ) في اشارة منها الى أن ما حصل لن يمر مرور الكرام ويجب محاسبة من يقف وراء هذه الكارثة التي حلّت ببلدها لبنان.

كما كان واضحاً أيضًا أن الحزن يخيم على وجه مايا دياب على عكس ما اعتدنا رؤيته منها على المسرح خلال احيائها لحفلاتها سواء المباشرة أو الأونلاين.

مايا ورغم الحزن الذي لفّ اطلالتها في الحفل حيث أعاد اللبنانيين بالذاكرة الى ما حصل في ذلك اليوم المشؤوم، الا أن أصداء الحفل كانت رائعة، معتبرين أن خطوتها رائعة في توقيتها وفي مكانها.

يذكر أن دياب عملت جاهدة منذ البداية في دعم لبنان عن طريق تقديم الأطعمة والمواد الغذائية للأهالي المتضررين وحثت اللبنانيون على التمسك ببلدهم، وساهمت أيضًا في التعاون مع فريق كبير من الأطباء لترميم وجوه الأطفال المصابين في ذلك الحادث.

كما أنها شاركت في حفل إنساني آخر على تطبيق أنغامي مع مجموعة من الفنانين العرب والعالميين باسم «صوت بيروت» للمساعدة في دعم لبنان.

