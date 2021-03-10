رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يبحث أوجه التعاون مع الرئيس التونسي قيس سعيد

طرابلس 10 مارس 2021 (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي اليوم الأربعاء، مع الرئيس التونسي قيس سعيد أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وزيادة التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المنفي وسعيد، الذي هنأ رئيس المجلس بمناسبة نيل ثقة حكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب الليبي بالأغلبية العظمى.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن الاتصال بين المنفي وسعيد هو أول مكالمة تهنئة يتلقاها رئيس المجلس الرئاسي الليبي من الشقيقة تونس بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب الليبي، وأن اليوم قد باشر المجلس الرئاسي مهامه رسميًا. (وال- طرابلس) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال