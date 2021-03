أقر وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول لديه فرص استثمارية متميزة،. وقادر على التوسع في شراكاته مع الشركات العالمية.

وأضاف طارق الملا ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بوفد من شركة بيكر هيوز.أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في مشروعات التحول الرقمي في العمليات الإنتاجية استثماراً لتلك النجاحات التي تحققت ومنها التشغيل الفعلي لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج “Egypt Upstream Gateway.

وأكد وزير البترول المصري أن هذه البوابة هي أول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر بمعايير عالمية في توقيت قياسي.

موضحا أنه تم إطلاق أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات. تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها.

وأشار كذلك الى أن هناك نجاحات تحققت من قبل أيضا مثل الإسراع بوضع المشروعات الجديدة على خريطة الإنتاج. وإطلاق بوابة تواصل العاملين وغيرها من المشروعات التي كان لمواكبة التطور واستخدام تطبيقات التقنيات الحديثة دور بارز فيها.

وأكد وزير البترول المصري أن السبق الذي حققته الوزارة بإطلاق مشروع التطوير والتحديث. وكذلك مشروع التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وما واكبهما من تطور كامل وتنامي في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.أثمر عن تحقيق قصص نجاح واضحة في كافة مناحي الصناعة البترولية. وكذلك فى قطاع التعدين.

وأكمل أن قطاع البترول لديه فرص استثمارية متميزة وأنه قادرعلى التوسع في شراكاته مع الشركات العالمية من خلال العديد من المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيات الجديدة في مجالات الإنتاج والتنمية وإعادة تقييم البيانات.

The post وزير البترول المصري: قطاع البترول لديه فرص استثمارية متميزة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ