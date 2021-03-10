التحالف العربي يُدمر دفاع جوي تابع للحوثيين في مأرب

صرَّح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تدميره ما وصفه بـ “دفاع جوي معاد” من نوع “سام-6″، تابع لميليشيات الحوثي في مأرب.

وشدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على دعم قواته لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب، للتقدم وحماية المدنيين، بحسب سكاي نيوز.

هذا وقد كشفت صحيفة بريطانية، في تقرير نشرته اليوم، عن التصعيد الذي يتعمده الحوثيون في مأرب بهدف انتزاع اعتراف سعودي بالهزيمة، وفي تحدٍ واضح لمساعي الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن لإحلال السلام في اليمن وإنهاء الصراع اليميني سياسياً.

وأكدت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن جماعة أنصار الله لا يريدون المضي بالحل السياسي ولا بنيتهم إنهاء الحرب في اليمن، وعدّت الصحيفة أن إلغاء قرار ترامب بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية على عهد بايدن سمح للجماعة بالتمرد وتصعيد الهجمات في اليمن والسعودية.

وبالعودة إلى الصراع على الأرض فقد حقق الجيش اليمني اليوم انتصار كبير وتمكن من السيطرة على منفذ جديد في غربي تعز في محاولة منه لكسر الحصار عن المحافظة.

فيما تستعد ميليشيات الحوثي لمعركة فاصلة في محافظة تعز بعد الانتصارات الساحقة التي حققها الجيش اليمني في غرب المحافظة.

وبالوقت ذاته يستهدف الحوثيون مواقع سعودية للرد على غارات التحالف العربي التي تطال مقراتهم وأوكارهم في اليمن، دعماً لمسير الجيش اليمني في تحرير السكان وفك الحصار عنهم.

فقد شن طيران التحالف العربي، يوم أمس،40 غارة جوية على خمس محافظات يمنية من ضمنها العاصمة صنعاء .

إذ نقل موقع أنصار الله الإلكتروني عن مصدر أمني قوله “أن طيران التحالف شن 40 غارة جوية على محافظات صنعاء والجوف وصعدة وذمار (شمال) و مأرب(شرق)”.

هذا وكانت قد اعترضت قوات التحالف العربي ،الأسبوع الفائت طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

فيما كشفت جماعة أنصار الله أول أمس الاثنين، عن استهدافها ما وصفته بـ “هدف عسكري حساس” في مطار أبها جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأوضحت جماعة أنصار الله أن استهداف مطار أبها السعودي تم باستخدام صاروخ باليستي جديد

إذ نشر المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، عبر تويتر أن “القوة الصاروخية تمكنت من استهداف هدف عسكري حساس في مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه بعد”.

وأكد يحيى سريع أن: “الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية”.

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