بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تُهنئ الليبيين بحكومة الوحدة الوطنية

جنيف 10 مارس 2021 (وال)- هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء، الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأشادت البعثة – في بيان – بمجلس النواب وأعضائه على اجتماعهم التاريخي، ودعم مصالح وطنهم وشعبهم، وبات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمُضي قُدمًا نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل.

ونوهت البعثة لمساعي ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود الوطنية التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية، التي دعمت هذه العملية بما في ذلك لجنة 5+5 وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة. (وال- جنيف) ر ت

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