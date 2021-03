مباحثات اماراتية اسرائيلية لإنشاء ممر سفر خالي من الحجر الصحي

باشرت الحكومتان الإماراتية والإسرائيلية محادثات رسمية لإنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي بين البلدين، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الإماراتية

وقالت الخارجية الإماراتية فإن هذه الخطوة تأتي لتسهيل السفر بين البلدين بالنسبة للمسافرين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا.

وفي بيان مشترك نشرته الخارجية الإماراتية جاء فيه: إنه تجري حاليا اجتماعات للتفاوض على بنود الاتفاق في هذا الصدد، بهدف إبرام الاتفاق والبدء بتنفيذه في أبريل/ نيسان المقبل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكر البيان المشترك أن “إنشاء ممر للسفر بين الإمارات وإسرائيل من شأنه أن يزيد من مستوى التبادل الثنائي في أعقاب الاتفاق الابراهيمي للسلام التاريخي، ويولد فرصاً إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين”.

وأضاف البيان أن “المناقشات الرامية إلى إنشاء هذا الممر تأتي اعترافا بالجهود الناجحة التي بذلتها كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل في مكافحة وباء كوفيد-19، لا سيما أنهما تقودان أكبر حملة تلقيح في العالم، وقد أعربتا عن التزامهما المشترك بالبرهنة على أن القضاء على الوباء يتطلب القيام بحملات تلقيح فعالة وواسعة النطاق ومنسقة بين مختلف الدول”.

وفي يناير الماضي، غرد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حول بلوغ الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عالميا في سباق التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا.

وجاء في نص تغريدة حاكم دبي عبر أن “الإمارات قطعت شوطا مهما في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا. واليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل”.

وطالب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجميع أن “يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة وللاقتصاد ولمكتسباتنا وتسريع لتعافي بلادنا الكامل بإذن الله”.وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي أواخر فبراير الماضي، كشفت وزارة الصحة الإماراتية انها قدمت أكثر من 6 ملايين جرعة لقاح للسكان ضد فيروس كورونا، لتكون بذلك الأولى عربيا والثانية على مستوى العالم.

وأشارت أرقام وزارة الصحة أن مجموع الجرعات بلغ 6.015.089 جرعة، بمعدل 60.82 جرعة لكل 100 شخص.

وكانت دولة الإمارات قد انتهت من عملية تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول (الطواقم الطبية) في أكتوبر الماضي، الذين كانت لهم الأولوية، لتشرع بعد ذلك في منح اللقاح إلى فئات المجتمع الأخرى.

واستطاعت وزارة الصحة الإماراتية توفير مليون جرعة في الأسبوعين الأخيرين، و 81.790 جرعة في الـ 24 ساعة الأخيرة.

يذكر أن إسرائيل حلت أولا عالميا، بواقع 91 جرعة، ثم الإمارات العربية المتحدة ثانيا بـ60.8 جرعة، ثم بريطانيا ثالثا 29.3 جرعة.

