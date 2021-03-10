مجموعة قراصنة تخترق 150 ألف كاميرا مراقبة في عدد من البلدان

أعلنت مجموعة من قراصنة الشبكات الإلكترونية اختراقها مئة وخمسين ألف كاميرا مراقبة، والوصول إلى أرشيف الفيديوهات الخاصة بعملاء شركة فيركادا، المختصة في مجال كاميرات المراقبة، وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن من بين الشركات التي طالتها عملية القرصنة، شركة تسلا لصناعة السيارات، وخدمة شبكة توصيل المحتوى كلاود فلير، إضافة إلى عدد من السجون والمستشفيات والمدارس والشركات في بعض البلدان.
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قناة ليبيا
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
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