ليبيا نيوز

مجموعة قراصنة تخترق 150 ألف كاميرا مراقبة في عدد من البلدان

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت مجموعة من قراصنة الشبكات الإلكترونية اختراقها مئة وخمسين ألف كاميرا مراقبة، والوصول إلى أرشيف الفيديوهات الخاصة بعملاء شركة فيركادا، المختصة في مجال كاميرات المراقبة، وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن من بين الشركات التي طالتها عملية القرصنة، شركة تسلا لصناعة السيارات، وخدمة شبكة توصيل المحتوى كلاود فلير، إضافة إلى عدد من السجون والمستشفيات والمدارس والشركات في بعض البلدان.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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