ليبيا نيوز

الإمارات تهنئ ليبيا بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أبوظبي 11 مارس 2021 (وال) -هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، قرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”: “تبارك دولة الإمارات لدولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا، قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة معالي رئيس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة”.

وأعربت الإمارات عن تقديرها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأعضاء بعثة الأمم المتحدة.(وال أبوظبي) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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