ليبيا نيوز

وفاة الرئيس الصومالي السابق علي مهدي محمد متأثرا بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

مقديشو 11 مارس 2021 (وال) -أعلن أمس الأربعاء عن وفاة الرئيس الصومالي الأسبق علي مهدي محمد، عن عمر ناهز (82) عاما بسبب إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأشار موقع “غاروي” الإخباري، إلى أن السياسي الذي ترأس بلاده منذ يناير 1991 ، حتى يناير 1997 ، توفي في أحد مستشفيات العاصمة الكينية نيروبي.

وكانت منظمة “المؤتمر الصومالي الموحد” عينت علي مهدي محمد، رئيسا للدولة لمدة عامين فور الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري، لكن التطورات اللاحقة المتمثلة في انقسام النخبة السياسية الحاكمة، وانهيار المؤسسات الحكومية أدت إلى إطالة حكمه لست سنوات.(وال مقديشو) س خ.

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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