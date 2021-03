غوتيريتش : الوضع في سوريا أشبه بالكابوس الحي

أكد أنطونيو غوتيريتش الأمين العام لجمعية الأمم المتحدة على تدني الوضع الاقتصادي و المعيشي في سوريا ، وذلك في كلمة له ألقاها يوم أمس الأربعاء .

حيث نقلت الأناضول عن غوتيريتش كلمته التي أدلى بها من مقر الجمعية العامة في نيويورك ( الولايات المتحدة )، بمناسبة مرور 10 سنوات على اندلاع الحرب السورية .

إذ قال أنطونيو أن “هناك حاجة لمزيد من وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود للوصول إلى جميع المحتاجين في سوريا”.

و بين أن ” تجسير الانقسامات الحالية في المجتمع الدولي يتطلب حوارا دبلوماسيا متواصلا وقويا “، مشيراً إلى أن ” التهرب من هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة اليأس عند الشعب السوري”.

كما شدد غوتيريتش على ” الحاجة لتوسيع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية… لتكثيف تسليم المساعدات عبر الخطوط وعبر الحدود ضروري من أجل الوصول إلى المحتاجين في كل مكان. ولهذا دعوت مجلس الأمن مرارا إلى التوافق حول هذه المسألة الحيوية“.

و أوضح أنه ” على الرغم من تواري سوريا عن الصفحات الرئيسية، إلا أن الوضع بشكل عام لا يزال كابوسا حيا”.

يونيسيف تطالب بأكثر من مليار دولار دعمًا لأطفال سوريا

تحدث تقرير صادر عن منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الفائت ،عن الأوضاع في سوريا مناشدًا المجتمع الدولي بتقديم المساعدة.

حيث جاء في تقرير يونيسيف إنه “مع مرور 10 أعوام على الحرب في سوريا، تذكر اليونيسف الأطراف المتحاربة ومن لهم تأثير عليهم والمجتمع الدولي الأوسع بأن المنظمات الإنسانية بحاجة ماسة إلى الدعم والتمويل الذي تحتاجه لتقديم المساعدة لأطفال سوريا”.

وطالبت يونيسيف بتقديم 1.4 مليار دولار كي تتمكن من مساعدة الأطفال داخل سوريا وفي دول الجوار في عام 2021، حسبما أفادت (سبوتنيك).

وأشارت المنظمة إلى أنه يجب إعادة دمج الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، لا سيما في شمال شرق سوريا، في المجتمعات المحلية، فيما يجب إعادة أطفال الرعايا الأجانب بأمان إلى بلدانهم الأصلية. كما دعت إلى الامتناع عن الهجمات على الأطفال والبنية التحتية المدنية.

وجاء في البيان: “ندعو إلى تجديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المساعدة عبر الحدود، الذي يسمح باستمرار إيصال المساعدات المنقذة للحياة عبر الحدود السورية.

