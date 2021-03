الخارجية البحرينية ترسل مذكرة احتجاج لقطر والسبب برنامج

وجهت وزارة الخارجية البحرينية، مذكرة احتجاج رسمية إلى دولة قطر، وذلك عقب مانشره برنامج تلفزيوني عبر قناة “الجزيرة”، تضمن معلومات كاذبة وادعاءات غير صحيحة.

وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية في مذكرتها عن “استنكارها الشديد لما قامت به قناة “الجزيرة” القطرية من بث برنامج تلفزيوني بعنوان “خارج النص” الأحد الماضي”.

واكملت المذكرة:”لما احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، ساقها عدد من المحرضين المأجورين، الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية، أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول المجلس ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار”.

حيث يتحدث البرنامج عن ادعاءات بتعرض سجناء معارضين للتعذيب في سجن “جو” المركزي بالبحرين عام 2015. يتناولها كتاب بعنوان “زفرات”.

ومن جانبها أعربت الوزارة البحرينية عن “استيائها من المعاملة السيئة واللاإنسانية للصيادين البحرينيين من قبل قوات خفر السواحل القطرية”.

معتبرة أن “هذه المواقف والإجراءات التي تقوم بها قطر تجاه البحرين، غير مقبولة، لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا”.



واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية أن “هذا البرنامج التلفزيوني يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا”، وأكدت المنامة أنها تتطلع إلى مواقف أكثر إيجابية من قطر، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، زار وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية، في شهر الماضي دولة قطر، مجددا خلال زيارته دعوة بلاده للدوحة لعقد مباحثات ومناقشة قضايا البلدين.

وفي بيان صدر عن الخارجية البحرينية حول الزيارة جاء فيه: “إن السفير وحيد مبارك سيار، وكيل الوزارة للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، زار الدوحة اليوم لتسليم خطاب من وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني“.

وأوضح البيان أن الخطاب “يتضمن تجديد الدعوة لإرسال وفد رسمي لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين بشأن القضايا والموضوعات المعلقة بين الجانبين، تنفيذًا لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي”.

وفي الأسبوع الماضي، كشف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، اليوم، أن سبب تأخر عقد المحادثات مع قطر بعد اتفاق العلا هو “الإعلان إعلاميا” عن الدعوة.

وصرح الزياني أن الدعوة ما زالت قائمة وأن البحرين لا توفر جهدا لتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة.

The post الخارجية البحرينية ترسل مذكرة احتجاج لقطر والسبب برنامج appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ