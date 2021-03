شكري يحذر من تداعيات ملء إثيوبيا لسد النهضة

حذر وزير الخارجية المصرية سامح شكري من النتائج السلبية التي ستترتب على إقدام الحكومة الإثيوبية على ملء سد النهضة ، واصفاً الخطوة بأنها أحادية الجانب .

حيث شنرت وزارة الخارجية بياناً أوضحت فيه تفاصيل المكالمة التي أجراها شكري مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية “جوزيب بوريل ، والتي ناقش فيها تطورات ملف النهضة ، وفقاً لقناة العالم .

و أوضح البيان أن شكري ” استعرض موقف مصر الساعي للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تمكن الدول الثلاث من الوصول للاتفاق المنشود”.

و بين أنه ” تم التشديد على المقترح المقدم من جمهورية السودان الشقيقة، والذي أيدته مصر، والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية ” .

كما أكد الوزير سامح على “أهمية أن تسفر تلك الجهود عن إطلاق عملية تفاوضية يتمخض عنها اتفاق حول سد النهضة، بما يراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على حقوقها المائية ” .

سفير إثيوبيا لدى السودان يعلن استعداد بلاده للتفاوض في ملف سد النهضة

أعلن سفير إثيوبيا لدى السودان، بيتال أميرو ، أمس الأربعاء، عن استعداد بلاده للتفاوض والتوصل لحل سلمي بشأن سد النهضة والحدود مع السودان.

كما أوضح سفير إثيوبيا لدى السودان خلال مؤتمر صحفي، أن أديس أبابا لم تقدم أي دعم عسكري لمتمردين سودانيين على الحدود .

وفيما يخص أزمة إقليم تيجراي صرح السفير الإثيوبي إن مسلحي تيجراي سعوا للاستيلاء على السلطة مضيفا أن مسلحي تيجراي حاولوا إجراء انتخابات وتجاهلوا الحكومة المركزية.

وأوضح أن مسلحي تيجراي هاجموا الجيش الإثيوبي، مضيفا أن الحكومة الإثيوبية عملت على إنفاذ القانون في إقليم تيجراي وشدد على أنهم يعملون على انفصال الإقليم عن إثيوبيا.

وفي النهاية أعرب أميرو عن شكره السودان على استقبال اللاجئين من إقليم تيجراي في إثيوبيا، مؤكداً على عمل بلاده على إعادة اللاجئين في أقر بوقت ممكن .

والجدير بالذكر أن الخارجية الإثيوبية، أعلنت الثلاثاء، رفض الوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية.

