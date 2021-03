تصدرت دولة الأردن ولبنان قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، عقب دولة العراق والمغرب، وفقا لاحصائية نشرتها وكالة “رويترز”، اليوم الخميس.

فقدت تصدرت العراق اعلى قائمة الإصابات بفيروس كورونا بـ740472 إصابة، و13645 حالة وفاة، ثم تلته دولة المغرب في المركز الثاني بـ 487286 إصابة، و8705 حالة وفاة.

وحلت الأردن ثالثا في القائمة، متخطيا الإمارات بعدد الإصابات والوفيات، حيث سجل حتى اليوم، 442202 إصابة، و5046 حالة وفاة.

أما دولة الإمارات، فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة مع تسجيل 417909 إصابة، و1353 حالة وفاة.

و دخلت لبنان إلى القائمة، فحلت في المركز الخامس على مستوى الإصابات حيث سجلت 401826، بينما تجاوزت وفياته عدد الوفيات في الأردن، حيث بلغت 5134.

وفي سياق كورونا أكد مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوضع الوبائي لا زال خطيرًا، ويشهد ارتفاعًا في أعداد المصابين ونسب إشغال الأسرة في مختلف المستشفيات .

وقال ناجي نزال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية إن هناك ارتفاعًا متواصلًا في نسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات وتصل في بعضها لما بين 95 إلى 100 بالمئة.

ولفت نزال إلى أن المستشفيات في محافظات الضفة المحتلة تعاني من نقص في الأكسجين، مشيرًا إلى أن هذه مشكلة كبيرة وجديدة باتت تواجهها المستشفيات.

وقال “نسعى إلى تحويل الأوكسجين السائل إلى المحافظات الأشد احتياجًا، خاصةً وأن محطات الأكسجين في بعضها لا تكفي لتبية احتياجات جميع المرضى”.

وذكر المسؤول الطبي أنه تجري حاليًا توسعة الأقسام الموجودة بالمستشفيات لعلاج مرضى كورونا، وهو الأمر الذي يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين غير المصابين بالفيروس.

وبيّن أن الموجة الحالية من المرض شديدة بفعل انتشار الطفرات الجديدة، وتتسبب بسرعة تدهور الحالات من فئات عمرية مختلفة.

ورأى المسؤول في وزارة الصحة أن الحل الوحيد لوقف هذا التدهور الإغلاق الكامل لكافة المحافظات، مناشدًا المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية.

من جهته، قال عدنان راشد منسق ملف مرضى كورونا للأسرّة في الوزارة، إن نسبة إشغال الأسرّة وصلت إلى 97% في جميع المحافظات، وهو الأمر الذي يعكس العدد الهائل من المرضى الذين يحتاجون للرعاية الصحية.

The post الأردن ولبنان تدخلان قائمة الدول الأكثر وفيات بكورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ