رئيس يونيتامس يدعو مجلس الأمن الدولي لزيارة السودان

أكد رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، أنه دعا مجلس الأمن الدولي لزيارة السودان عقب مؤتمر باريس ، مشيرا الى إجراءه عدد منن اتصالات مع عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور بشان السلام ، لكنه قال إنها ليست متاحة حالياً للإعلام .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي قال فية رئيس بعثة يونتامس :” بعثتنا مختلفة عن كل البعثات السابقة للسودان ، وحضرنا بطلب من الحكومة تحت الفصل السادس ومجيئنا لايعني حكم السودان والسودانيين”.

ومن الشأن السوداني ايضا، قال وزير وزارة الطاقة والنفط في السودان، جادين علي عبيد اليوم الأربعاء إن القطوعات في الكهرباء هي استعداد لفصل الصيف وشهر رمضان القادم.

وأكد جادين بأن عودة مصفاة الخرطوم للعمل ستساهم بشكل كبير ومؤثر في فك الازمة الخانقة التي مرت بها البلاد، مشيرًا لقيام وزارته بسد الفجوة والنقص في الإمداد من خلال الاستيراد، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

واشار الوزير إلى أن المصفاة بدأت العمل بصورة طبيعية ومنتظمة وستحل 40% من مشكلة البنزين والجازولين ونسبة أكبر في مشكلة غاز الطهي.

وتوقع جادين، انفراجًا كبيرًا في مشكلة الغاز خلال الايام القادمة.

وأضاف: “هنالك عمليات صيانة كبيرة تمت بمحطات متعددة في السودان لضمان إمداد الكهرباء بصورة مستمر خلال الصيف دون قطوعات”.

في الأثناء، قرر السودان من خلال فريق عمل وزاري خاص بتقديم معالجات عاجلة للمشكلات المعيشية، وذلك بتشكيل 3 فرق وزارية للعمل على هذا الملف.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء في السودان، خالد عمر يوسف “سلك”.

هذا وقد شارك في الاجتماع وزارات القطاع الاقتصادي في السودان، بالإضافة للبنك المركزي، وممثلي القوات النظامية.

ومن جهتها أوضحت وزيرة الحكم الاتحادي، بثينة إبراهيم دينار، أن هدفهم يكمن في حل المشكلات المعيشية المتعلقة بالأساسيات “الخبز، الوقود، الغاز، والكهرباء”.

كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل اللجان من أجل استقرار الأوضاع في العاصمة والولايات.

وكان وزير الصناعة في السودان، إبراهيم الشيخ، قد أعلن عن سياسات جديدة على مستوى التمويل ودعم الكهرباء بالقطاع الصناعي.

فضلاً عن خطط جديدة لتهيئة المصانع خاصة المصانع ذات الإنتاج الزراعي نسبة لأهمية الصادر من المنتجات الزراعية و دعمها للاقتصاد المحلي و تقليل سعر الصرف.

هذا وقد قال وزير الصناعة خلال حديثه في افتتاح مصنع “فوجا”، لإعادة فرز وتصنيع الصمغ العربي بمنطقة الباقير، أن تنمية حزام الصمغ العربي تعد من أهم البرامج الاستراتيجية للتصنيع الزراعي.

