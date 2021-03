غادر عدد من من مصابي الثورة السودانية الى العاصمة المصرية القاهرة لتلقي العلاج، يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة سبل الدعم الطبي لدولة السودان الشقيق.

ومن جانبة، كشف رئيس البعثة التعليمية اشرف البسطاويسي، أن مصر تتكفل بعلاج مصابي الثورة السودانية كعربون محبة بين الشعبين وفى اطار العلاقات الازلية التى تربط شعوب البلدين منذ الازل، وفقا لموقع الانتباهة.

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال مصر، منذ قليل، عددًا من الحالات المرضية من مصابي الثورة السودانية لعلاجهم بمستشفيات وزارة الصحة المصرية.

وفي السياق ذاتة، جه عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء في السودان، الجهات ذات الاختصاص بتوفير بطاقات علاجية مميزة لمصابي ثورة ديسمبر المجيدة

وأكد حمدوك على ضرورة حصولهم على أفضل خدمات طبية بالمؤسسات العلاجية في الدولة، بحسب “السوداني”.

هذا وقد التقى حمدوك برئاسة المجلس، أمس الخميس، بممثلوا منظمة جرحى ومصابي ثورة ديسمبر، ومنظمة أسود النضال.

وقد تحدث رئيس الوزراء السوداني مؤكداً لهم دعم الدولة للمصابين وقضاياهم، وأوضح أن ذلك يعتبر حق أصيل لهم.

ولفت إلى أن الحكومة تؤلي أهمية كبرى وأولوية قصوى لمصابي ثورة ديسمبر المجيدة.

فضلاً عن توجيهه بحصر وتفعيل كافة البروتوكولات العلاجية الموقعة مع الدول الصديقة لعلاج المصابين بالخارج.

بالإضافة لتوجيهه بإجراء دراسة اجتماعية متكاملة لوضع مصابي الثورة، والعمل على دعمهم وأسرهم.

أكدت نقابة الأطباء في السودان، مجانية علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.

هذا وقد أكد نقيب نقابة الأطباء، برفيسور أحمد عبد الله الشيخ، على تكفل النقابة بعلاج مصابي الثورة، في كافة المراحل بدءً من الجروح الطفيفة، وصولاً للعمليات الجراحية بمختلف التخصصات الطبية.

لافتاً بحسب “السوداني” إلى أن نقابة الأطباء شرعت في علاج مصابة الثورة، منذ الشرارة الأولى في عام 2013، وتابعت عملها حتى شفوا تماماً، على حد تعبيره.

كما أوضح الشيخ أنهم في النقابة استأنفوا عملهم مع سقوط أول جريح في ديسمبر 2018، منوهاً إلى استمرار مجانية العلاج في العاصمة والولايات.

مطالباً من خلال حديثه، الجرحى وأسرهم بأن لا يلتفتوا للشائعات التي تعمل على التقليل من دورهم ومن حجم الثورة التي اقتلعت النظام السابق.

The post مصابي الثورة السودانية يغادرون الى القاهرة لتلقي العلاج appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ