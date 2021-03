الإمارات تكشف عن إكتمال مرحلة تجارب اللقاح الروسي ضد كورونا

كشفت السلطات بدولة الإمارات، صباح اليوم الخميس، عن إكتمال مرحلة التطعيم ضد تجارب لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وصول تجارب اللقاح الروسي القائم على الفيروس الغدي البشري في ابوظبي إلى مرحلة الرقابة النهائية، وذلك بعد تلقي ألف متطوع في البلاد الجرعة الثانية منه.

كما أكد المكتب الإعلامي، أنه سيتم خلال المرحلة القادمة رصد الاستجابة المناعية لدى هؤلاء المتطوعين على مدار 180 يوما، مشيراً إلي إصدار النتائج المرحلية للتجارب بحلول أبريل القادم.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له: “تنتقل التجارب الآن إلى مرحلة جمع البيانات العلمية ودمج نتائج تجارب اللقاح في دولة الإمارات مع النتائج العالمية المتوفرة حاليا، حيث سيجري الكشف عن نتائج تجارب اللقاح في الدولة في شهر أبريل 2021، علما بأن فاعلية اللقاح الروسي تبلغ 91.6%”، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي السياق، رحبت قطاعات مختلفة من الفلسطينيين بتزويد دولة الإمارات العربية قطاع غزة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، في ظل الحصار المفروض منذ فترة طويلة والذي يمنع إدخال اللقاحات المضادة للفيروس إلى القطاع.

وأقر الحقوقي الفلسطيني خليل أبو شمالة، إن قطاع غزة يشهد حالة تدهور شديد في القطاع الصحي وكذلك على مستوى الأطقم الطبية كما أنه على مدار الأشهر الماضية واجه القطاع صعوبات كبيرة في مواجهة انتشار فيروس كورونا .

و قد نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن أبو شمالة أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المرسل من دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التوقيت يعزز عمل الأطقم الطبية ووزارة الصحة الفلسطينية بما يمكنها من التعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف الحقوقي أبو شمالة “حسبما علمنا فإن هذه هي الدفعة الأولى من اللقاحات وأن الإمارات العربية المتحدة المشكورة سترسل دفعات أخرى من اللقاحات المضادة للفيروس إلى قطاع غزة”.

و ثمن أبوشمالة المبادرة والجهد الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاع الصحي الفلسطيني، وبالتحديد في ظل ما يشهده قطاع غزة من حصار وحرمان شديد،موضحا أن هذا الجهد وهذه المبادرة يستحقان التقدير.

