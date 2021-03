السعودية تُرحب بمنح الثقة للحكومة الليبية

رحبت المملكة العربية السعودية، بقرار مجلس النواب الليبي، الذي قضى بمنح الثقة للحكومة الجديدة “حكومة الوحدة الوطنية”، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.

هذا وقد هنأت السعودية الحكومة الليبية بهذه الخطوة التي وصفتها بالتاريخية والهامة، وفقاً لما جاء في “العربية”.

مؤكدة تضامنها ودعمها لكافة الجهود لحل الأزمة الليبية، كما أعربت المملكة عن تطلعها في أن تصل ليبيا إلى الاستقرار والتنمية.

وفي سياق متصل، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ببعث تهانيها لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعباً، وذلك على خلفية قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

كما باركت الإمارات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه ورئيس الحكومة، وجميع الوزراء، معبرة عن تمنياتها لهم بالتوفيق في مهامهم المتمثلة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، وفقاً لما جاء في“أخبار إفريقيا الإخبارية”.

هذا وقد هنأت الإمارات كذلك المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا، وكل من ساهم في هذا الانجاز الذي وصفته بالتاريخي.

فضلاً عن تأكيدها لدعمها الكامل للتحول في ليبيا لإتمام خارطة الطريق.

وفي السياق صوت البرلمان الليبي، أمس، على منح الثقة للحكومة الجديدة في ليبيا “حكومة الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي من المفترض أن تقود ليبيا حتى موعد الانتخابات المقررة بنهاية هذا العام.

وانطلقت جلسة البرلمان الليبي في وقت سابق من اليوم في مدينة سرت، وقد صوت المجلس وسط أجواء إيجابية بين أعضاء البرلمان، وفقاً لـ “العربية”.

هذا وقد صوت المجلس على منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من قبل الدبيبة.

وأفادت المصادر إلى أن الجلسة شهدت توافقاً كبيراً بين أعضاء البرلمان، بعكس جلسة الأمس، مما أدى لمنح الثقة للحكومة.

جاء ذلك بعد أن أدخل رئيس الحكومة، الدبيبة، عدة تعديلات على تشكيلته التي قدمها من قبل.

وبدوره تحدث رئيس الحكومة الجديدة أمام البرلمان بعد منح الثقة، مؤكداً أهمية اللحظة التي وصفها بالتاريخية، داعياً لإنهاء فترة الانقسام والحرب التي شهدتها ليبيا لسنوات طويلة.

مشدداً على أهمية العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية، مشدداً على أن الحرب لن تتكرر، متعهداً بإجراء الانتخابات النيابية في شهر ديسمبر المقبل.

