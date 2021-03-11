برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع باريس سان جيرمان

ودع نادي برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله الإيجابي بهدف لهدف مع نادي باريس سان جيرمان لحساب إياب دور 16 من البطولة .

افتتح التسجيل في المباراة للنادي الفرنسي ، كيليان مبابي من ركلة جزاء عند الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول بعد خطأ من مدافع برشلونة كليموه لانجليه . ، وفقاً لموقع ميركاتو .

ليعادل النجم ليونيل ميسي النتيجة عند الدقيقة 37 بعد تسديدة صاروخية ،وقبل نهاية الشوط الأول أضاع الأرجنتيني ضربة جزاء حيث تألق الكوستاريكي نافاس وتصدى لها .

وبهذا التعادل يصعد نادي باريس سان جيرمان إلى الدور الربع النهائي من البطولة مستفيدا بتفوقه في مجموع المباراتين حيث سبق ونجح في الانتصار على البلوغرانا ذهاباًب نتيجة 4-1 .

وفي سياق أخر كشف تقرير صحفي إسباني،، عن موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من ناديه لربطه بعقد جديد، ومحاولات أخرى من ريال مدريد لضمه في الصيف المقبل.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير قوله، إن مبابي مُصر على رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ويرغب في خوض تجربة جديدة.

وأضاف التقرير، أن سان جيرمان عرض على مبابي تجديد عقده لمدة 4 أو 5 مواسم جديدة، ومعادلة راتبه براتب زميله البرازيلي نيمار، وحصوله على 30 مليون يورو سنويًا، لكنه رفض العرض.

وبالتالي، لن يكون أمام باريس سان جيرمان سوى خيارين، الأول هو بيعه في الصيف المقبل، والاستفادة ماليًا، والثاني هو الإبقاء عليه حتى نهاية عقده، ومن ثم رحيله مجانًا.

ويستعد الفريق الباريسي لاستقبال برشلونة غدًا الأربعاء لحساب إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الباريسي انتصارًا كاسحًا ذهابًا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ومن جهة أخرى ، كشفت دراسة أجرتها شركة (كي بي إم جي) الاستشارية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هو أغلى اللاعبين سعرًا في العالم بقيمة تقدر بـ 185 مليون يورو.

ليواصل بذلك النجم الفرنسي هيمنته على قائمة أغلى اللاعبين سعرًا وسط تغيرات طفيفة حدثت في القائمة عن العام الماضي، وهو الأمر الذي يدفع نادي ريال مدريد للتعاقد مع الجهورة الفرنسية.

ويعد المهاجم الفرنسي اللاعب الأكثر قيمة للعام الثاني على الرغم من أن سعره قد انخفض بمقدار 15 مليونا مقارنة بشهر يناير من العام الماضي (2020).

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