مغني الراب السعودي المشهور بـ”دايلر” يعلن عن خطوبته︎

أعلن مغني الراب السعودي، و مشهور مواقع التواصل الإجتماعي، ​عبد العزيز الدليجان​ المعروف بـ”​دايلر​” عن خبر خطوبته، وسط تكتم عن هوية العروس

حيث نشر دايلر، صورة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تضمنت يده ويد حبيبته بمحابس الخطوبة، وعلق عليها قائلاً: “الله يكتب الخير”، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بين رواد مواقع التواصل حول هوية العروس، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

يذكر أنه في وقت سابق، كان قد أمر القضاء الإماراتي في دبي، بحبس مغني الراب الخليجي “الدايلر”، لمدة 6 أشهر، وذلك بتهمة حيازة المخدرات، والدايلر يعتبر من اشهر مغني الراب في الشرق الأوسط.

ووجهت المحكمة الجنائية للمغني تهمت زراعة نبات” القنب” الذي يستخلص منه مخدر الحشيش، عقب أن عثرت السلطات الإماراتية على ثلاث نبتات خضراء اللون بلوزة المغني، وجهاز يستخدم في الزراعة.

كما ضبط السلطات الإماراتية كمية من مخدر الحشيش بلوزة الديلر، وتم اتهام “المغني” ايضا بتسهيل تعاطي المخدرات لمراهقة أحيلت إلى محكمة الأحداث.

والقت السلطات القبض على شاب آخر وفتاتان كانوا برفقته عند تفتيش الشقه، كما وعثر تحت الطاولة على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، وعلبة بلاستيكية بها كيس به كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاج.

كما وتم العثور على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زرعت داخل مسكنه.

الجدير بالذكر ان الدايلر تجاوز لتوه الثامنة عشرة من عمره، وهو يعيش حياة الرفاهية رغم حداثة سنة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق آخر، أعلنت دولة الإمارات أنها قررت فتح باب التجنيس لفئات محددة من الأجانب لاستقطاب .“العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”، وفق تغريدات نشرها رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وسيسمح القانون لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية. وتعد هذه خطوة نادرة في دول الخليج حيث إمكانية منح الجنسية محدود للغاية. ويعيش في الإمارات حوالى عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 بالمئة منهم.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتغريدات في تويتر اليوم السبت. إن الهدف من هذا القرار “هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أنه “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

