أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الروسي في الدوحة

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم في الدوحة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي وصل في زيارة رسمية .

ووفقاً لموقع روسيا اليوم قالت وزارة الخارجية الروسية أن ” لافروف اجتمع في الدوحة أيضا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونشرت صورا للاجتماعين.”.

ويشار إلى أن اللقاء حضره بالإضافة إلى أمير قطر ولافروف ،نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف .

كما أنه من المقرر أن يجري لافروف في الدوحة في وقت لاحق محادثات ثلاثية مع نظيريه القطري وكذلك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وكان قد التقى بالأمس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.

وكرم الشيخ محمد بن زايد ، لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف بوسام الاتحاد “وسام زايد الثاني” من الطبقة الأولى اللذين منحهما رئيس الإمارات تقديراً لجهودهما المبذولة في تنمية علاقات البلدين وازدهارها خلال المرحلة الماضية.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، قد أكد أن عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي “أمر لا بد منه”.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ، إلى أن روسيا شريك استراتيجي لبلاده، وعلاقات البلدين تتطور في جميع المجالات.

وتزامنا مع مرور 10 سنوات على الأزمة السورية، قال وزير الخارجية الإماراتي: “لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا”.

وقال: “نشعر بالرضا من زيادة التبادل الاقتصادي مع روسيا.. كما أنها شريك فعال في مجال مكافحة فيروس كورونا”.

وأضاف: “بلادي تؤمن بأهمية تعزيز علاقات التعاون مع دول العالم كافة ، ونثق بأن علاقاتنا مع روسيا ستستمر في الازدهار على صعيد جميع المجالات ”.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الروسي أنه ناقش مع قيادة الإمارات الشراكة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وتابع: “لدينا إرادة للتعاون مع الإمارات من خلال صندوق الاستثمار الروسي، وسنتعاون في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد ”.

